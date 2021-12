Fotografka vie, či vaša svadba vydrží alebo nie: Toto predpovedá budúcnosť vášho manželstva!

Shayla Gerrington, na internete vystupujúca ako @shaylamherrington, sa na TikToku pýši, že len na základe drobných detailov vie povedať, či vzťah mladomanželom vydrží. Ako svadobná fotografka pôsobí už viac ako 15 rokov, a teda má veľa skúseností.

Ako spomína portál The Sun, žena sa o svoju skúsenosť podelila na TikToku. Prvý zo znakov, podľa ktorých vie toto odhadnúť je to, ako sa nevesta či ženích správajú pri svokrovcoch. „Prvým znamením je, ak si jeden z manželov urobí viac, ako 3 rodinné fotky bez svojej polovičky,“ priznáva Shayla, ktorá tvrdí, že to je tak trochu podozrivé.

„Dáva zmysel, že každý chce mať fotku so svojimi rodičmi, ale vyhodiť svoju spriaznenú dušu z viac ako 3 fotiek je podľa mňa minimálne divné.“ Druhým znamením sú podľa ženy, družičky a družbovia. Prezradia viac, ako by chceli. „Ak sa družičky či družbovia počas príprav vyhýbajú rozprávaniu o vašom partnerovi, je to zlý znak. Môže to znamenať, že ju či jeho nemajú radi,“ vysvetľuje fotografka.

No a posledným znakom, ktorý predpovedá nepeknú spoločnú budúcnosť je to, ako na svadbe trávia manželia čas. „Ak sa jeden z manželov na svadbe zabáva viac so svojimi priateľmi či rodinou než so svojou novopečenou manželkou, neveští to nič dobré.“

Žena zistila, že ju manžel podvádzal ešte aj pred svadbou: Po rozvode urobila bizarnú vec

Video skúsenej fotografky videlo takmer 100 000 ľudí a rozbehla sa aj diskusia. „Máš pravdu. Môj bývalý manžel so mnou na svadbe netrávil čas a jeho mládenci ma ani nepozdravili,“ priznáva jedna z komentujúcich. „Ak mám byť úprimný, podľa môjho názoru je ukazovateľom aj to, ak majú manželia obrovskú predraženú svadbu,“ pridáva svoj názor iný použivateľ.