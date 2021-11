Na stole je pobrexitová dohoda: Bola by kľúčovou v téme nelegálnej migrácie

Francúzsko chce, aby Európska únia uzavrela s Britániou novú pobrexitovú dohodu, ktorá by stanovovala ich spoločný prístup k nelegálnej migrácii.

Uviedol to v pondelok francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin, ktorého cituje agentúra AFP. Dohoda by podľa ministra mala byť "vyvážená" a poskytnúť "skutočné riešenie" problematiky vysoko organizovaných prevádzačských skupín. Francúzsky premiér Jean Castex v tejto súvislosti napíše v utorok predsedovi britskej vlády Borisovi Johnsonovi, dodal Darmanin.

Súčasťou možnej dohody môžu byť aj nové pravidlá, ktoré by maloletým bez sprievodu umožnili legálne prísť do Británie za rodinou, aby neboli odkázaní na prevádzačov, približuje AFP. Darmanin zároveň odmietol návrhy, v rámci ktorých by Británia jednostranne zatláčala plavidlá s migrantmi naspäť do Francúzska. Táto prax by podľa Darmanina bola v rozpore s medzinárodným námorným právom a ohrozila by ľudské životy.

Francúzsky minister vnútra je tiež proti tomu, aby migrantov na mori zadržiavala francúzska polícia. Podľa Darmanina ide o nebezpečný postup a migranti by navyše kládli odpor. Darmanin opäť vyzval Londýn, aby migrantom poskytol legálny spôsob, ako požiadať v Británii o azyl, čo by podľa neho ľudí odradilo od pokusov prejsť ilegálne cez Lamanšský prieliv.

Minulú stredu sa v Lamanšskom prielive utopilo 27 migrantov, ktorí sa pokúšali doplaviť na preplnenom nafukovacom člne do Británie. Išlo o 17 mužov, sedem žien a troch maloletých, ktorí pochádzali prevažne z Iraku, Iránu a Afganistanu. Tento rok sa podľa údajov britskej tlačovej agentúry PA cez tento prieliv preplavilo viac ako 25.700 ľudí. To je trikrát viac, než celkový počet takýchto migrantov za vlaňajšok.