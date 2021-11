Je to vonku?! Už je jasné, kto sa pýtal na farbu pleti detí Harryho a Meghan

Záhada rozlúštená?! Oným rasistom, ktorý sa mal pýtať na farbu pleti dieťaťa Meghan a Harryho, mal mal byť samotný princ Charles.

Aspoň to tvrdí vo svojej knihe Christopher Andersen. Charles reagoval veľmi pragmaticky – zvolal svoj tím advokátov a chce využiť všetky legálne prostriedky, aby Andersenovu lož potrestal.

„Zaujímalo by ma, ako tie deti budú vyzerať?“ mal sa vraj Charles pri raňajkách spýtať manželky Camilly.

„No absolútne úchvatne, som si istá,“ odpovedala vraj Camilla.

„Chcel som povedať, akú si myslíš, že budú mať ich deti pleť?“ dodal údajne Charles.

Charlesov hovorca na to okamžite reagoval. „Toto je úplná fikcia a nie je hodná akéhokoľvek komentára,“ odkázal hovorca z Clarence House v Londýne.

Správu o tom, že oným rasistom je práce Charles, mal vyniesť na verejnosť Christopher Andersen v knihe Brothers And Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan (v preklade: Bratia a manželky: Vo vnútri súkromných životov Williama, Kate, Harryho a Meghan).