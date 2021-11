V Karvinej v pondelok večer prišiel o život človek, ktorého zrazil vlak.

ČTK to povedala policajná hovorkyňa Zlatuše Viačková. Na mieste zasahujú záchranári. Udalosť sa stala okolo 18:00, doprava v úseku medzi Dětmarovicami a Karvinou bola prerušená. Pred 20:00 tam vlaky jazdili po jednej koľaji a so zníženou rýchlosťou. Hovorkyňa povedala, že bližšie informácie o nešťastí zatiaľ nie sú známe. Udalosť sa stala v karvinskej časti Staré Mesto. Osobní vlak jel v smere z Ostravy do Mostu pri Jablunkove.