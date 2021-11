Keď ide po ulici, ľudia na ňu udivene čumia: Neuveríte, čo táto žena skrýva pod svetrom!

Ľudia si o nej myslia, že má 12 rokov a plochú hruď. Realita vás však poriadne prekvapí!

Keď vám niekto povie, že vyzeráte mladší, ako v skutočnosti ste, je to kompliment. Nie však pre túto slečnu, ktorej príbeh spomína portál The Sun. Má 21 rokov a ľudia jej neustále vravia, že vyzerá skôr na 12. Bethany Jade prezradila, že ľudia si nielenže myslia, že je takmer o 10 rokov mladšia, ako v skutočnosti, ale, že si myslia aj to, že má plochú hruď. Možno práve to je dôvodom, prečo jej ľudia tipujú nižší vek. No realita vás prekvapí. Bethany je len šikovná, a svoje prsia, ktoré jej môžu viaceré ženy závidieť, dokáže zľahka skryť pomocou oblečenia.

Bethany sa o schopnosť, ako skryť svoje prsia veľkosti 28G, podelila na TikToku. Na videu má na sebe voľný sveter a jej obdarené poprsie rozhodne nevidno. Video sa takmer okamžite obletelo internet a získalo neuveriteľných 27 miliónov videní. Ako sa dalo čakať, veľa ľudí Bethany neverilo a obvinili ju, že klame, a, že určite nemá 21 rokov. „Vyzeráš veľmi mlado. Povedal by som, že máš 14-15,“ tipuje vek jeden z komentujúcich. „Vyzeráš na 13,“ tiež nesprávne tipuje ďalší.

Otvoriť galériu Ľudia si o nej myslia, že má 12 rokov a plochú hruď Zdroj: TikTok/ @bethanylouwho2

Jej reakcia na seba nedala dlho čakať a Bethany prišla s ďalším, teraz už odvážnejším videom. Na videu pre všetkých neveriacich ukázala svoje prsia v tričku s hlbokým výstrihom. „Tisíce ľudí neverí, že moje telo je prirodzené,“ tvrdí Bethany. Sledovatelia, prirodzene, zostali šokovaní. Nečakali, že milá Bethany toto skrýva pod pleteným svetrom. „Skrývaš ich naozaj dobre!“ pochválil ju jeden z komentujúcich. „Nesúď knihu podľa obalu v tomto prípade zaručene platí,“ vyjadril sa ďalší z komentujúcich.