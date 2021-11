Neočkovaný Peter sa mesiac lieči na covid v nemocnici: Drsný boj o život! Dnes sa už na koronu pozerá inak

Peter Valenta z Česka sa už mesiac lieči v Mestskej nemocnici Ostrava (MNO) z ťažkého priebehu covidu-19.

Dva týždne z tohto roku si vôbec nepamätá. O život totiž otec dvoch detí bojoval na ARO. Až na vyšší tlak zdravý štyridsiatnik nebol očkovaný. Nepatrí medzi klasických odporcov vakcinácie, ale myslel si, že jeho sa choroba netýka. Dnes už vie, že sa mýlil a pevne dúfa, že Vianoce prežije so svojou rodinou.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

"Skoro po dvoch rokoch na home office som začal zase chodiť do kancelárie, bol som neočkovaný a bral som to tak, že sa ma tá choroba ani netýka, pretože som bol vždy nejako izolovaný. A keď to tak poviem, dvere boli zatvorené a ono to prišlo oknom. Dcérka covid priniesla domov zo školskej družiny, takže sme si to doma krásne odovzdali," spomína na začiatok svojho boja o život Peter. Žena aj dcéra mali ľahký priebeh choroby a syn koronavírus podľa výšky protilátok zrejme prekonal úplne bez príznakov, vtedy ho u neho testy ani nepotvrdili.

"Musel som na test a už pred ním som tušil, že som pozitívny, pretože sa dostavovali prvé príznaky, 21. októbra som mal pozitívny test, potom to už nabralo rýchly spád," uviedol. Najprv sa liečil doma, ale ochorenie okrem dýchavičnosti sprevádzali zažívacie problémy spojené so zvracaním a hnačkami. "Týmto spôsobom došlo vlastne ku kolapsu celého metabolizmu. Museli sme potom už volať sanitku, pretože to nešlo ani udýchať," povedal.