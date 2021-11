Prvý prípad omikronu v Česku potvrdený! Čo o nakazenej žene prezradil Babiš

Žena z Liberca, ktorá sa nakazila koronavírusom, má variant omikron.

Definitívny výsledok testu oznámila liberecká nemocnica. Ide o prvý potvrdený prípad variantu v Českej republike. "Máme to potvrdené, tá sekvencia bude nahraná do databáz. Pomohlo nám s tým Národné referenčné laboratórium a zároveň sme to hodnotili s odborníkmi z Akadémie vied," povedala primárka oddelenia genetiky a molekulárnej diagnostiky libereckej nemocnice Iva Dolinová.

Variant omikron, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) kvôli potenciálne vyššej nákazlivosti zaradila medzi znepokojujúce typy koronavírusu, prvýkrát zaznamenali 9. novembra v Juhoafrickej republike. Premiér v demisii, Andrej Babiš (ÁNO) na twitteri cez víkend napísal, že preverovaná vzorka patrí žene, ktorá sa do Českej republiky vrátila z Namíbie cez Juhoafrickú republiku a Dubaj. Je v izolácii, očkovaná. Podľa televízie Nova ide o šesťdesiatročnú ženu z Liberca.

Podľa Babiša bola žena v Namíbii s fotoexpedíciou. Hlavná hygienička Pavla Svrčinová uviedla, že so ženou do Česka cestovalo ďalších osem ľudí zo Stredočeského a Olomouckého kraja alebo z Prahy. V Olomouckom kraji zatiaľ k pondelku nemajú žiadny prípad koronavírusu s variantom omikron. "Možný výskyt bol laboratórnou analýzou odobraných vzoriek vyvrátený," uviedla na otázku ČTK krajská hovorkyňa olomouckých hygienikov Markéta Koutná. Kvôli variantu omikron musia Česi aj občania krajín EÚ od soboty po príchode z niekoľkých juhoafrických krajín minimálne na desať dní do izolácie. Občania tretích krajín bez oprávnenia na dlhodobý pobyt v ČR majú vstup do krajiny zakázaný. Pri vzorkách ľudí cestujúcich z celej Afriky, Hongkongu alebo Veľkej Británie sa bude prítomnosť omikronu zisťovať pri PCR testoch.