Vystrašená kráska už odmieta chodiť von: Otrasné, čo sa jej stalo na vianočných trhoch

Anya Whitaker-Keating (19) a jej priateľ z anglického mesta Leeds sa jeden novembrový víkend vybrali vlakom na vianočné trhy do mesta Manchester.

Párik si tam kúpil fľašu vína, dievčina z nej mala asi dva poháre. ,,Neskôr sme sa tam poprechádzali, dali si niečo na jedenie a pár pív. Na vianočných trhoch bolo v tom čase rušno. Bolo okolo štvrtej-piatej večer, keď som sa začala cítiť mierne ospalá. A to je posledné, čo si pamätám,“ šokuje Anya.

Napriek tomu, že nepila veľa, bola úplne mimo. ,,Mali sme zabookovaný hotel, ale napamätám si, ako sme sa tam šli. Prvé, čo si pamätám bolo, že som sa ráno zobudila spotená a nevedela, čo sa dialo. Môj priateľ mi povedal, že som sa správala veľmi veľmi opito, takže si myslím, že mi niekto musel vpichnúť injekciu,“ hovorí zhrozená mladá žena.

V Británii, a Manchester nie je výnimkou, sa totiž množia prípady, kedy niekto mladým ženám vpichne injekciou neznámu látku. Deje sa tak väčšinou v nočných kluboch. V pondelok po incidente si Anya našla na nohe ranku po vpichu. Zavolala doktorovi, ktorý jej povedal, nech uteká na pohotovosť. Tam mladú ženu zaočkovali proti hepatitíde typu B a zobrali jej krv na testy.

Doktori jej však nevedeli potvrdiť, že rana je skutočne z injekčnej striekačky. Podľa Anye je to však jednoznačné. ,,Keď som sa v to ráno zobudila, veľmi ma boleli končatiny. Je to príšerné. Bola som šokovaná, keď som počula o iných podobných prípadoch, a teraz som šokovaná, že sa to stalo mne,“ hovorí otrasená dievčina s tým, že dlhší čas nechce chodiť von. Ako píše portál Daily Star, manchesterskej polícii bol prípad nahlásený a bude sa ním zaoberať.