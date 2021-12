Mamička musí uživiť osem detí: Za to, čo robí, ju ľudia častujú hroznými nadávkami!

Ťažký údel osemnásobnej mamičky! Matka ôsmich detí Marie Buchan (39) z anglického Birminghamu hovorí, že je závislá od potravinových bánk po tom, čo prišla o približne 160 libier (190 eur) týždenne na dávkach a daňových úľavách.

Obáva sa tiež, že nikdy nezíska prácu kvôli nálepke osemnásobnej matky, píše dailystar.co.uk.

Marie začala využívať potravinové banky po tom, čo jej dávky boli znížené o 160 libier týždenne. Stalo sa tak preto, lebo jej dve najstaršie deti už majú viac ako 16 rokov. "Je to pre mňa obrovský boj. Dve z mojich dcér majú už 16 rokov, takže mi boli znížené dávky, ako sú prídavky na deti a daňová úľava. Teraz som na tom asi o 160 libier týždenne horšie. Musím využívať potravinové banky, aby som prežila. V súčasnosti v podstate žijeme z potravinových bánk," vysvetľuje svoju neľahkú situáciu.

"Musíte urobiť to, čo musíte urobiť, aby ste prežili, a som taká vďačná, že sa na banky môžem obrátiť,“ povedala. Marie tiež hovorí, že sa obáva, že si nikdy nenájde prácu kvôli tomu, že má toľko detí. "Uchádzala som sa o niekoľko pracovných miest. Zamestnávatelia sa na prvý pohľad zdajú byť nadšení, ale keď si uvedomia, kto som, odmietnu ma," hovorí. "Mám ambície a tvrdo pracujem bez ohľadu na to, čo ľudia hovoria. Je však ťažké vychovať osem detí. Je to naozaj ťažká práca."

Ľudia sa do nej pre využívanie bánk pustili. Nazvali ju parazitom, a dokonca jej prajú smrť. "Niektoré správy, ktoré dostávam, sú odporné. Nazvali ma parazitom a "dúfajú, že čoskoro zomriem". Tiež sa mi niektorí vyhrážajú, že si ma nájdu a dajú mi lekciu," hovorí o týraní, ktoré sa jej dostáva prostredníctvom internetu. Marie žije s deťmi, ktoré majú jedného spoločného otca, na bytovom družstve. Aktuálne poberá dávky a snaží sa nájsť si prácu, absolvovala už niekoľko kurzov.