Telíčko chlapčeka († 5) našli zakopané v lese: Zistíte, čím si prešiel, pichne vás pri srdci

Prípad, z ktorého naskakujú zimomriavky. Pozostatky len 5-ročného chlapčeka našli v októbri 2021 zakopané v lese. Pitva ukázala príčinu jeho smrti.

Ako uvádza portál People, pozostatky len Elijaha Lewisa († 5) z amerického štátu New Hampshire našli 23. októbra zakopané v lese. Jeho mama Danielle Denise Dauphinais (35) údajne ešte predtým, ako chlapček zmizol, povedala, že chce, aby išiel „preč“. Výsledky pitvy ukázali, čím si musel malý anjelik prejsť.

Chlapček bol nahlásený ako nezvestný 14. októbra a to, že niečo nie je v poriadku, si všimli úrady. Vyšetrovatelia sa domnievajú, že chlapca naposledy videli v jeho dome približne mesiac predtým, ako štátna agentúra nahlásila jeho nezvestnosť. Jeho mama s partnerom neboli obvinení z vraždy, ale zostali vo väzení na základe obvinení z ohrozenia dieťaťa a manipulácie so svedkami. Obaja vinu popierajú.

Jeho mama Danielle údajne svojej kamarátke napísala, že chce, aby išiel 5-ročný Elijah „preč“. „Je to tak smutné, ale nemám s tým dieťaťom nič spoločné. Jeho otec si ho zobral, keď mal jeden rok a nevrátil mi ho až do mája 2020. Je to s ním horšie a horšie. Chcem, aby odišiel preč. Už to nezvládam,“ napísala Danielle o svojom synovi. Svojej kamarátke ďalej povedala, že jej syn sa hral s vlastnými výkalmi a močil si do postele a na oblečenie. „Musím ho držať v jeho izbe. Vôbec mu nemôžem veriť,“ napísala jej.

Ich rodinu vyšetrovala aj štátna agentúra starostlivosti o deti, avšak Danielle to celé opísala ako „prehnanú nočnú moru, z ktorej sa nemôže prebudiť“. Daniellina kamarátka správy nepovažovala za dôležité, avšak keď sa dozvedela, že Elijah zmizol, okamžite si všetko spojila a začala mať vážne obavy.

V čase ohláseného zmiznutia žil Elijah so svojou matkou a jej priateľom. Susedia povedali pre médiá, že dieťa vonku videli len zriedka a nebol zapísaný v žiadnej škole. Pitva ukázala, že chlapček zomrel v dôsledku zabitia spôsobeného zanedbaním starostlivosti, podvýživou a otravou fentanylom. 5-ročný chlapček mal na tvári a pokožke hlavy zranenia spôsobené násilím.