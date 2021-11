Česko sa zapíše do dejín: Zeman vymenoval premiéra spoza plexiskla, menovací dekrét pre Fialu museli dezinfikovať

Netradičné riešenie. Česká republika sa po nedeli zapíše do dejín špeciálnymi opatreniami, ktoré sprevádzali vymenovanie nového premiéra Petra Fialu (57).

Prezident Miloš Zeman (77), ktorý je pozitívny na koronavírus, ho vymenoval z narýchlo zmontovanej búdky z plexiskla a prihovoril sa mu pomocou mikrofónu a reproduktorov. Česko má tak od nedele nového premiéra a v priebehu niekoľkých týždňov by mala byť vymenovaná aj celá vláda.

Odovzdanie moci z rúk odchádzajúceho premiéra Andreja Babiša sa zdalo až do víkendu zakliate, pričom situáciu komplikovala najmä dlhodobá hospitalizácia prezidenta Zemana. Keď aj plánované piatkové vymenovanie Fialu musel Zeman zrušiť po pozitívnom teste na koronavírus, vyzeralo to už ako zlý vtip. Nakoniec sa však všetko vyriešilo pomocou povestnej českej vynaliezavosti. Zemana v sobotu prepustili z nemocnice, a hoci musí zostať v 14-dňovej karanténe, jeho kancelária prišla na spôsob, ako docieliť, aby prezident s nastupujúcim premiérom zároveň prišli aj neprišli do styku.

Rady prezidenta

Zeman nechal Fialu najprv niekoľko minút čakať a celá Česká republika online so zatajeným dychom sledovala, či opäť nedôjde k nejakému problému. Nakoniec však prezidenta priviezli na invalidnom vozíku pracovníci v ochranných odevoch a hlava štátu sa chopila svojej povinnosti z priestorov ohradených ochranným plexisklom.

Zeman si dokonca nostalgicky zaspomínal na svoje roky strávené vo funkcii predsedu českej vlády. „Sám som kedysi dávno túto funkciu vykonával a riadil som sa pri tom dvoma zásadami: Vážiť si ľudí, ktorí v živote niečo dokázali, a nevážiť si tárajov, za ktorými nie je viditeľná práca,“ povedal do mikrofónu.

Nezabudol si pritom opäť kopnúť do svojej „obľúbenej“ profesie, keď za tárajov označil novinárov a politických komentátorov. Fiala potom za Zemanovho dozoru podpísal pripravený menovací dekrét, ktorý prezident podpísal už v sobotu, a následne ho vydezinfikovali ultrafialovými lúčmi.

Babiš: Som rád, že sa to podarilo

„Urobím všetko pre to, aby sme boli vládou zmeny pre budúcnosť, ktorá prevedie túto krajinu zložitou aktuálnou situáciou a vyrieši pálčivé problémy, ktoré nás dnes sužujú,“ deklaroval krátko po vymenovaní Fiala. Novému premiérovi už na sociálnej sieti zablahoželal aj odchádzajúci predseda vlády Andrej Babiš.

„Gratulujem pánu profesorovi Petrovi Fialovi k vymenovaniu za premiéra. Som veľmi rád, že sa dnes uskutočnilo,“ napísal. Na to, aby sa ujala moci celá vláda, tvorená koalíciami Spolu a Piráti-STAN, je ešte potrebné, aby Zeman prijal postupne aj všetkých jej členov. So stretnutiami, ktoré zrejme budú prebiehať podobnou formou ako vymenovanie premiéra, chce začať už v pondelok, a keďže to chce zobrať podľa abecedy, ako prvého prijme šéfa Pirátov Ivana Bartoša.