Nevedeli stráviť tajomstvo, ktoré skrývala: Muža vyhodili z práce pre jeho manželku

Z rodinnej firmy ho vyhodili vlastní príbuzní, ktorých odrovnala jedna zásadná informácia.

Ako informuje portál The Mirror, rodina muža menom Travis Dean konala nekompromisne po tom, čo sa dozvedela o jeho milovanej polovičke nelichotivú pravdu. Nevedeli totiž prijať fakt, že jeho manželka Channon Rose je bývalá pornohviezda. 36-ročná žena sa vydala na zlé chodníčky už v detstve, kedy sa jej rodičia rozviedli. „Môj otec podviedol mamu s jej najlepšou kamarátkou a potom sa s ňou oženil. Bola to tá najhoršia vec, aká sa mi kedy mohla stať. Moja nevlastná mama ma fyzicky aj emočne roky týrala,“ prezradila.

Channon sa preto dostala až do psychiatrickej liečebne a vydala sa na zlé životné chodníčky. Prvé skúsenosti s prostitúciou mala ešte ako neplnoletá a po dovŕšení 18 rokov pracovala ako striptérka. Niekoľko mesiacov na to sa už začala venovať pornografii a začala tak jej kariéru v priemysle pre dospelých. „Po takmer desiatich rokoch tejto nekonvenčnej kariéry som si uvedomila, že tento život naozaj nechcem. Viac ako čokoľvek iné som sa chcela vydať a mať rodinu,“ priznala. Prekvapivé priznanie pornohviezdy: Sabina mala sex s mužom po prvýkrát ako 24-ročná

Channon sa preto vtedy prihlásila na zoznamku a spoznala tam jej už terajšieho manžela. Keďže príbuzní Travisa ho po odhalení tejto skutočnosti žiadali, aby ju opustil, no on to odmietol, rozhodli sa ho z firmy vyhodiť. Dvojica sa však nenechala odradiť a skúsila si začať zarábať vlogmi, ktoré pridávali na YouTube, kde sa okamžite uchytili. Pozornosť divákov si získali najmä úprimnými videami z obdobia, kedy sa pokúšali splodiť dieťatko, no dlhšie sa im nedarilo.

Po rokoch sa z nich ale predsa len stali rodičia, a to rovno dvoch krásnych detí. Milujúci rodičia si po tom, čo spolu vytvorili ich vysnívanú rodinku, začali plniť aj ďalší sen. Na ich kanáli pribudli videá z cestovania, ktoré momentálne absolvujú aj spolu s deťmi čisto iba v karavane. Napriek tomu, že podobný štýl života nie je s malými deťmi ideálny, dvojica si vie publikovaním videí zarobiť dokonca aj na živobytie.