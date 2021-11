Vysnívaná diéta? Žena konzumuje nezdravé jedlá, napriek tomu schudla už 50 kíl

Zhodila obdivuhodných 50 kilogramov napriek tomu, že sa nevzdala sladkého ani iných nezdravých pokrmov.

Ako píše denník Daily Star, žena menom Mel Lynch začala pomaly priberať, keď stretla jej aktuálneho priateľa. Ten pracuje v obchode so zmrzlinou a v zlých návykoch ju, nanešťastie, podporoval. Najväčší spád to však nabralo hlavne po tom, čo organizátorku večierkov minulý rok v marci vyhodili z práce. 25-ročná žena sa dostala až na váhu neuveriteľných 142 kilogramov a nedokázala sa v obchode s oblečením vtesnať ani do najväčšej veľkosti.

Mel si bola vedomá toho, že úplné vyradenie jej obľúbených jedál nezvláda, preto sa rozhodla pre diétu, v ktorej si musí len prísne strážiť počet prijatých kalórií. Popri počítaní každej jednej kalórie teda aj naďalej konzumuje jedlá ako pizzu, hamburgery či sladké, no dáva si obrovský pozor na množstvo. „Všetko s mierou je v poriadku, myslím si, že hlavný dôvod, prečo ľudia nemôžu držať diétu dôsledne, je ten, že sa až príliš obmedzujú a potom sa trestajú za to, keď sa utrhnú z reťaze,“ prezradila.

Mladá žena sa počas pandémie začala takisto aj viac hýbať, no podľa nej zohralo najväčšiu úlohu práve dôsledné počítanie kalórií, vďaka čomu zatiaľ schudla krásnych 50 kilogramov. „Jem presne tie isté jedlá, len si teraz dávam pozor na porcie. Je úžasný pocit, že som konečne našla niečo, čo na mňa funguje,“ uviedla Mel, ktorá si aj napriek diéte dopraje samé nezdravé dobroty.

„Dospela som k tomu, že keby som bola len opatrná s mojimi kalóriami, mohla som jesť, čo som vždy jedla. Stále mám v cereáliách cukor, stále mávam hamburger a hranolky na večeru, stále mávam sendvič a čipsy na obed. Nič si neodopieram. Len si dávam väčší pozor na to, koľko z každej veci zjem,” dodala. Mel teraz váži 93 kilogramov a plánuje ešte pár kíl zhodiť, aby tak dosiahla jej vysnívanú váhu 76 kilogramov.