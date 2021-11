Prvý prípad nového covid variantu v Čechách: Výsledok ešte bude potvrdzovať Národné referenčné laboratórium

Sekvenačná analýza v libereckej nemocnici u ženy, ktorá sa vrátila z Namíbie, na 90 percent potvrdila koronavírusový variant omikrón.

Výsledok ešte bude potvrdzovať Národné referenčné laboratórium. Českej televízii (ČT) to dnes večer povedal hovorca Krajskej nemocnice Liberec Václav Řičář. Išlo by o prvý potvrdený výskyt tohto variantu v ČR. Variantu omikrón, ktorú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) kvôli potenciálne vyššej nákazlivosti zaradila medzi znepokojujúce typy koronavírusu, prvýkrát zaznamenali 9. novembra v Južnej Afrike.

Potvrdenie variantu omikrónu u ženy z Libereckého kraja je podľa hovorcu veľmi pravdepodobné aj vzhľadom na to, že do ČR pricestovala práve z Namíbie. Sekvenácie a ďalšie analýzy v Národnom referenčnom laboratóriu by mali variant omikrón potvrdiť s ešte väčšou pravdepodobnosťou, dodal Řičář. "Predpokladám, že ďalšie spresnenie bude v ďalších desiatkach hodín, pravdepodobne na začiatku budúceho týždňa," dodal.