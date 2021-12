Toto od muža pri prvom sexe počuť nechcela, ľudia na internete sú zhrození: Vyschla by som ako Sahara!

Slečna apeluje, aby sa ženy so svojim nápadníkom vyspali hneď na prvom rande. Nestratia tak zbytočne čas, ako ona!

Portál The Sun uvádza bizarný zážitok mladej ženy. Slečna, ktorá na TikToku vystupuje pod menom eveculling sa priznala, že so svojou novou známosťou bola na rande 10, možno až 15-krát, než sa rozhodli mať spolu sex. Jej nápadník, ju v posteli poriadne prekvapil! Namiesto rečí, ktoré by chcela žena pri sexe počuť, mu z úst vypadlo čosi iné.

„Dobre ma počúvajte, teraz vám poviem, prečo je dôležité mať sex hneď na prvom rande,“ tvrdí hneď na úvod mladá žena. „Mala som novú známosť, šli sme na veci pomaly. Boli sme spolu asi 15-krát na rande, než sme sa rozhodli mať spolu konečne sex. Než sme spolu spali, chcela som vedieť do čoho idem. Spýtala som sa ho, čo má rád počas sexu, či má nejaké úchylky. Tvrdil, že nie, vraj nič bláznivé,“ priznáva, že mu uverila.

Keď so svojím nápadníkom išli na vec, všetko sa zdalo v pohode, normálne. Až kým nezačal rozprávať. „Ja to chápem, vášnivé reči pri sexe sú sexi, úplne súhlasím, ale toto nie. Keď začal, nevedela som, ako sa mám tváriť,“ hovorí prekvapene. „Chceš, aby som ťa oplodnil? Chceš otehotnieť?! Oh áno, chceš aby som v tebe spravil dieťa, aby každý vedel že si moja? Oh áno, chceš to?!“ takto prerozprávala žena slová, ktoré v spálni počula.

„Viete aká som bola nahnevaná? Veď som sa ho predtým pýtala, či nemá nejaké úchylky. Toto podľa neho nie je úchylka? Pri prvom sexe hovoriť o otehotnení. Dokonca chcel, aby som mu na to niečo povedala späť! Čo asi? Oh áno, chceš byť slobodný otecko? Oh áno, chceš, aby som išla na potrat? No naozaj zvrátené!“ priznáva rozčúlene.

Priznala, že po tomto incidente sa na neho vykašľala. „Dlhé mesiace sme sa spoznávali, stretávali a len pre to, aby to stroskotalo na tomto. Dámy, majte sex na prvom rande!“ vyzýva svoje diváčky. Video s jej bizarným zážitkom obdržalo asi 50.000 komentárov. Ľudia boli z rečí muža rovnako znepokojení ako ona. „Je rozdiel medzi sexi rečami v posteli a odchádzajúcimi rečami,“ zavtipkoval jeden komentujúci. „To nie je úchylka, to je vyhrážanie!“ napísal iný užívateľ. „Ak mám byť úprimná, tieto reči by ani mňa vôbec nevzrušili. Vyschla by som ako Sahara,“ priznala iná žena v komentároch.