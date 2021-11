Christian minul tisíce eur, aby vyzeral ako Ken, premena má aj tienistú stránku: Ťažkosti v milostnom živote

Muž minul viac ako 7 000 eur na operácie, pretože chcel vyzerať ako živá bábika Kena. Dnes, po dlhých rokoch odsudzovania, priznáva, že táto drastická premena mu pokazila milostný život. Muži si, podľa jeho slov, totiž myslia, že vyzerá príliš žensky.

Fotogaléria 13 fotiek v galérii

Portál Daily Mail uvádza nezvyčajný príbeh mladého Američana. Ambiciózny 29-ročný gay, Christian Chavez, je kaderník a vizážista pôsobiaci v Mexiku. Roky sa trápil s úzkosťou, a jeho nízke sebavedomie mu nedovolilo chodiť medzi ľudí a zabávať sa. Rozhodol sa teda, že svoj život zmení a podstúpi niekoľko operácií, aby nadobudol sebadôveru.

Myslel si, že ak bude vyzerať ako ikona z Barbie sveta, Ken, jeho život sa zmení. Ľudia k nemu budú vzhliadať, prijmú ho, a v spoločnosti sa bude konečne cítiť ako ryba vo vode. Od tak radikálneho kroku ho neodradilo ani homofóbne prostredie, v ktorom vyrastal.

Už ako 19-ročný podstúpil svoj prvý zákrok. Na úvod začal zľahka, nechirurgickou plastikou nosa. Pri takomto zásahu sa do nosa vstrekujú výplne, a nos sa tak upraví do požadovaného tvaru. „Môj nos bol vždy mojou najväčšou neistotou. Keď som zbadal svoj nový nos, bol som nadmieru spokojný s výsledkom, okamžite som sa cítil istejšie,“ priznal Christian.

Násťročnému Christianovi sa to zapáčilo a o dva mesiace od svojho prvého zákroku sa vrátil do ambulancie pre ďalšie skrášlenie. Tentokrát si nechal upraviť pery, bradu a líca. Po týchto zákrokoch sa jeho láska k botoxu a plastikám ešte viac prehĺbila. Počas nasledujúceho roka si nechal niekoľkokrát vstreknúť botox do tváre, absolvoval rinoplastiku a odstránenie tuku z líc, aby mal výrazné lícne kosti.