No počkaj! sa vracia, čelí kritike: Aha, ako vyzerá nová verzia populárnej sovietskej rozprávky

Sú späť! Ibaže nevyzerajú tak, ako by sme čakali. Legendárne postavičky vlka a zajaca zo sovietskeho animovaného seriálu No počkaj! ožijú v nových dieloch už od tohto decembra.

Ruskí diváci však nie sú ani zďaleka nadšení a táto novinka ich podľa vlastných slov okráda o ich národný poklad.

Prvá upútavka k seriálu, ktorú štúdio Sojuzmultfilm uverejnilo na platforme YouTube, rozpálila fanúšikov tejto rozprávky do biela. Modernou animáciou podobnou tej z rozprávky Máša a medveď sa tvorcovia snažili viac priblížiť súčasnému publiku. Rozprávka, ktorú Rusi považujú za svoje národné bohatstvo, tak od tej pôvodnej má teda poriadne ďaleko. A to sa nestretlo s pochopením publika zo staršej generácie. Azda posledným klincom do pomyselnej rakvy bola pre nich skutočnosť, že tvorcovia postavám ukradli ich pôvodnú identitu. Nielenže sa im zmenili hlasy, ale vlk, ktorý sa do pamäti mnohých zapísal ako vagabund s cigaretou v tlame, je zrazu nefajčiar.

Celú upútavku najlepšie zhodnotil ruský spravodajský web Rossijskaja gazeta: „Niečo, na čo sme všetci s hrôzou čakali.“ Zároveň dodal, že okrem starých postáv sa diváci môžu tešiť na nové postavy srnca a ježka - počítačového hackera. Pribudne tiež množstvo ženských postáv. Seriál sa dočká premiéry v priebehu decembra, no presný dátum autori zatiaľ nezverejnili.

Sovietsky komediálny animovaný seriál

Pôvodný názov: Nu, pogodi!

Vysielanie: 14. 6. 1969 – 7. 10.

Réžia: Viačeslav Koťonočkin (1969 – 1986)

Produkcia: Sojuzmultfi lm v Moskve

Počet dielov: 20

Dĺžka jedného: 10 minút