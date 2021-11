Uznávaný profesor z Oxfordskej univerzity o novej mutácii: Dôjde znova k reštartu pandémie?

Je nepravdepodobné, že šírenie nového variantu koronavírusu, ktorý bol v krajinách južnej Afriky objavený len nedávno, by viedlo k reštartu pandémie. Povedal to pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4 profesor Andrew Pollard, riaditeľ vedeckej skupiny z Oxfordskej univerzity (Oxford Vaccine Group), píše denník The Guardian.

Podľa Pollarda by existujúce proticovidové vakcíny mohli byť účinné aj pri prevencii závažného priebehu tohto ochorenia spôsobeného novoobjaveným koronavírusovým variantom. "Ak sa pozriete na to, kde sa na tzv. spike proteíne nachádza väčšina mutácií, ide o podobné oblasti, v ktorých sme mutácie doteraz pozorovali aj u predošlých koronavírusových variantov. To svedčí o tom, že napriek mutáciám vyskytujúcim sa v nových variantoch, vakcíny naďalej chránia pred veľmi ťažkým priebehom ochorenia tak isto, ako predtým pri variantoch alfa, beta, gama a delta," povedal Pollard. Dodal, že je treba počkať niekoľko týždňov, kým sa tieto predpoklady potvrdia. "Je však mimoriadne nepravdepodobné, že by došlo k opätovnému naštartovaniu pandémie u zaočkovanej populácie, ako sme videli minulý rok," skonštatoval Pollard. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok označila novoobjavený variant omikron, známy aj ako B.1.1.529, za "variant vyvolávajúci znepokojenie". Nie je vylúčené, že môže byť infekčnejší ako v súčasnosti globálne rozšírený variant delta. Novú mutáciu koronavírusu majú už aj v Česku! Nakazená sa mala vrátiť z africkej krajiny