Jeho vek neuhádnete! Muž sa podelil o tipy pre neobyčajne mladistvý vzhľad

Neznámi ľudia mu hádajú o polovicu menej rokov, ako v skutočnosti má. Mladistvý vzhľad ho ale dostáva aj do viacerých nepríjemných situácií.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Ako píše portál The Mirror, Edson Brandao ani zďaleka nevyzerá tak, ako ľudia v jeho vekovej kategórii. Muž, pri ktorom si poviete, že rozhodne ešte neoslávil ani svoju 30-ku, má už totiž neuveriteľných 54 rokov. Edson má troch bratov, ktorí majú 52, 28 a 27 rokov, ale na rodinných oslavách sa jeho otca ľudia pýtajú, či je práve on najmladší z nich. Okrem milých komplimentov na svoj vzhľad však zažíva aj menej príjemné veci.

Pri cestovaní si ho pred pár rokmi odchytila polícia, ktorá mu vtedy neverila, že má 40. „Vzali mi môj pas a skontrolovali ho. Boli prekvapení, že pas patrí mne a nie je falošný. Polícia sa ma spýtala, čo som spravil, že vyzerám tak mlado,“ uviedol Edson. Keď bol vonku s rodinou, viackrát sa mu dokonca stalo, že si ľudia mysleli, že je priateľom jeho nevlastnej dcéry. „Keď idem na párty s našimi deťmi, každý je presvedčený o tom, že som priateľom mojej nevlastnej dcéry, čo je pre každého trápne,“ priznal.

Influencer, osobný kouč a spisovateľ v jednom tvrdí, že za svoj vzhľad vďačí najmä zdravému životnému štýlu a tomu, že nefajčí a neberie drogy. Edson trvá na tom, že za celý život nikdy nepodstúpil žiadnu plastickú operáciu. „Moja strava pozostáva z rôznych druhov zeleniny, ovocia, obilnín, celozrnných výrobkov, rýb a všetkých druhov rastlinných bielkovín a ak sú aj organické, o to lepšie. Cvičím 40 minút aeróbne cvičenie a 60 minút cvičenie so závažím a taktiež dvakrát týždenne meditujem, aby som znížil stres a zlepšil si pocit pohody,“ informoval.

Edson pomohol počas pandémie tisíckam ľudí po celom svete, aby sa cítili lepšie nielen pre svoj zovňajšok, ale aj po zdravotnej stránke. „Každému, kto chce byť zdravší, by som povedal, aby dodržiaval pravidelnú stravu a spal 8 hodín. Každý deň cvičte a aspoň pol hodinu sa prechádzajte. Je dôležité dbať o stravu a spestriť si jedálniček. Mali by ste si užívať životné radosti, akými sú občasné dezerty, sex a cestovanie,“ radí Edson s tým, že by sme mali vedieť aj ovládať svoje závislosti ako alkohol, užívanie tabletiek, drog a cigariet. Zároveň dodal, že základom je aj udržanie si mysle, ducha a tela v rovnováhe či časté usmievanie sa a pozitívne myslenie.