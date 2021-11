Českého prezidenta Miloša Zemana v sobotu prepustia z nemocnice! Cez víkend by mal menovať aj nového premiéra

Prezident Miloš Zeman by mal v sobotu popoludní opustiť pražskú Ústrednú vojenskú nemocnicu (ÚVN), kam ho previezli vo štvrtok po zistení nákazy covidom-19.

Riaditeľ prezidentskej kancelárie Vratislav Mynár uviedol, že Zeman z nemocnice pôjde na zámok do Lán, podľa premiéra v demisii Andreja Babiša (ÁNO) by sa tak malo stať o 16:00.

Zeman by mal v nedeľu vymenovať za premiéra predsedu ODS Petra Fialu. Pražský hrad ceremoniál cez prezidentovu nákazu naďalej pripravuje. Mynár uviedol, že podobu ceremoniálu chce dnes skonzultovať so Zemanom. Hlavná hygienička Pavla Svrčinová upozornila, že každý nakazený koronavírusom musí zostať 14 dní v izolácii. Podľa ministra zdravotníctva Adama Vojtecha (za ÁNO) nemôže byť Fiala menovaný v osobnom kontakte so Zemanom.

Prezident bol do ÚVN prevezený vo štvrtok večer po tom, čo sa u neho nákaza preukázala. Zeman podľa nemocnice nemá príznaky ochorenia covid-19, dostal monoklonálne protilátky, ktoré nakazených chránia pred ťažkým priebehom choroby. Prezident mal pôvodne Fialu vymenovať za predsedu vlády v piatok na poludnie, z ÚVN bol prepustený po viac ako 40 dňoch vo štvrtok ráno. Piatkový program ale kvôli obnovenej hospitalizácii zrušil.

O Zemana sa bude v Lánoch znovu starať spoločnosť Senior Home Group, ktorá sa zdravotnej starostlivosti o prezidenta začala venovať po jeho štvrtkovom prepustení z ÚVN. Test Zemana na koronavírus si firma podľa člena svojho vedenia a lekára Borisa Šťastného vo štvrtok vyžiadala kvôli kontaktu prezidenta s nakazeným človekom.