S týmto sa nechce pasovať žiadna žena: Požičala si frajerove tepláky, čo v nich našla, môže zruinovať ich vzťah

Zo všetkých vecí, ktoré by ste nechceli nájsť vo vrecku teplákov svojho frajera je prázdny balík kondómov pravdepodobne na prvom mieste.

Presne to sa však stalo Lory, ktorá zostala ako obarená, keď vo vrecku nohavíc objavila usvedčujúci dôkaz, píše The Sun. „Požičala som si na noc tepláky môjho priateľa a našla som toto,“ vysvetlila Lory na TikToku. Vo videu je vidieť, ako siaha do vrecka nadrozmerných nohavíc a vyťahuje červený balíček Durex, ktorý sa zdá byť prázdny.

Lory potom otočí kameru na svojho priateľa, ktorý nevinne leží na posteli a zjavne si neuvedomuje objav svojej druhej polovičky. Lory si šúcha ruku o hlavu, keď premýšľa, čo má robiť. „Zbláznim sa teraz alebo neskôr?,“ spýtala sa svojich sledovateľov.

Na žiadosť fanúšikov o aktualizáciu natočila ďalšie video. „Ešte som ho nekonfrontovala. Chcem, aby to bolo zaujímavé. Má nejaké bláznivé dievča nápad, ako to urobiť?,“ hovorí. „Alebo sa mám spýtať rovno bez toho, aby som urobila niečo šialené?,“ pýtala sa sama seba potom v komentári.

Lory bola rýchlo zahltená návrhmi. Jedna osoba jej poradila, aby si kúpila kartičku s nápisom „prepáč, že odchádzaš“ alebo kartičku na rozlúčku a dala mu ju do vnútra nohavíc. „Prídi k nemu a povedz: 'Toto ti sedí? Nepotreboval by si menšiu veľkosť?' a podaj mu balík menších kondómov, hoď mu tepláky a odíď,“ napísal ďalší. „Počkaj do Nového roka, nech ťa vezme na jedlo, nech zaplatí, dajte si darčeky a potom mu pri poslednom povedz: Viem, že je malý, ale...,“ znel ďalší plán, ako priateľa dostať do úzkych.