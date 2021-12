Mladá mamička chodí všade bosá: Prišiel následok, ktorý nečakala!

Mamička prezradila, že nikdy nenosí topánky, keď je vonku, pretože si myslí, že každý by mal zažiť svet „priamo skrz nohy“ a topánky dokonca nazýva „väzením pre nohy“.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ako píše portál The Sun, mamička Alice šokovala svojich sledovateľov na TikToku, keď prezradila, že prestala nosiť topánky a povedala, že zatiaľ má len pozitívne skúsenosti. „Som bosá mama, ktorá ide proti prúdu. Keby sme nenosili väzenia pre nohy, zažívali by sme svet väčšinou práve vďaka nim. Nosiť topánky je ako nosiť zaviazané oči alebo slúchadlá s potlačením hluku,“ povedala.

Vysvetlila, že nenosenie topánok vyliečilo jej silnú bolesť nôh. „Aj keď som ešte nestúpila na nič ostré, viem, že jedného dňa nevyhnutne vkročím do skla a bude to bolieť. Ale nebude to také hrozné, aká bola bolesť z nosenia topánok,“ vyjadrila sa Alice. Odkedy chodí bosá na plný úväzok, cíti sa „živšia“.

Pripustila však, že sa jej od iných ľudí dostalo veľa škaredých pohľadov. „Nikto mi nikdy nepovedal, aby som si obula topánky, ale od starých dám sa mi dostalo veľmi intenzívnych pohľadov,“ prezradila. Jej video rýchlo získalo takmer 100 000 lajkov, ale mnohí diváci vyjadrili obavy z vystavenia ostrým predmetom, choroboplodným baktériám a iným nebezpečenstvám. „A čo infekcie atď???,“ spýtal sa jeden znepokojený divák, zatiaľ čo ďalší napísal: „Zdá sa, že nerozumiete, ako baktérie fungujú. Nevidíte ich.“ „Musíte tu byť nový, baktérií sa nebojím, vítam ich, žijem v harmónii a nie vo vojne s prírodou,“ odpovedala na tieto obavy mamička.

Na druhej strane, niektorí si mysleli, že rozhodnutie Alice chodiť na verejnosti naboso bolo úplne rozumné. „Prepáčte, ale súhlasím so všetkým,“ povedal jeden z podporujúcich divákov. „Áno, spodná časť vašich chodidiel sa posilní a stane sa prirodzenou obuvou,“ napísal druhý.