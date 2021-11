Nový variant vírusu má viac ako 50 mutácií: Doteraz najnebezpečnejšia „hnusoba“

Podľa vedcov je to doposiaľ najhorší koronavírus, aký videli. Reč je o variante s označením B.1.1.529, ktorý sa šíri z krajín južnej Afriky.

Vírus s označením ní má viac ako 50 mutácií. Je tak oveľa infekčnejší a dokáže lepšie odolať vyvinutým vakcínam.

Variant B.1.1.529, ktorému Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) pridelila označenie gréckym písmenom ní, má z 50 mutácií viac ako 30 mutácií len na svojom spike proteíne, ktorý používa na preniknutie do buniek ľudského tela. Ide o dvojnásobne vyšší počet, ako má najrozšírenejší variant delta, ktorý vo svete zapríčinil masívne vlny pandémie. Práve na spike proteín sa zameriavajú existujúce vakcíny a ní by ich tak mohol ľahšie prekonať. Ní má tiež 10 mutácií na receptore, ktorý sa ako prvý skontaktuje s našimi bunkami. Delta tu mala iba dve mutácie. Nový vírus by tak mohol ľahšie obísť imunitný systém človeka a nakaziť oveľa viac ľudí.

Nový variant prvýkrát odhalili 11. novembra v africkom štáte Botswana, odkiaľ sa rozšíril do Juhoafrickej republiky. Južná Afrika tak zaznamenala až 10-násobný nárast nových prípadov, pričom v priebehu posledných dní im počet infikovaných stúpol zo stoviek pozitívnych na tisíce pacientov za deň.

Šíri sa do sveta

Prvý pozitívny prípad sa objavil aj v Hongkongu, kam si ho so sebou priviezol cestovateľ z Afriky. Virológ Tom Peacock z Imperial College v Londýne tak o variante hovorí ako o možnom dôvode skutočných obáv. „Tento variant by sa mal skutočne dôkladne sledovať vzhľadom na svoj desivý spike profil. Export do Ázie naznačuje, že by mohol byť rozšírenejší, než ukazuje samotné sekvenovanie vzoriek,“ uviedol virológ.

Britský minister zdravotníctva Sajid Javid varuje, že vakcíny môžu byť proti novej mutácii menej účinné až o 40 percent. Podľa britských expertov potrvá približne dva až osem týždňov, kým budú dostatočne schopní ní preštudovať natoľko, aby zistili, ako je tento variant infekčný a akú má odolnosť proti aktuálne dostupným vakcínam.

Zastavili lety z Afriky

Británia v súvislosti so šíriacou sa novou nebezpečnou mutáciou variantu ní zaradila od piatka Juhoafrickú republiku, Namíbiu, Lesotho, Botswanu, Eswatini a Zimbabwe na zoznam takzvaných červených krajín. Pozastavenie leteckého spojenia medzi Afrikou a Európskou úniou už avizovala aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Ní sa však medzitým objavil už aj v Európe, keď prvý prípad zaznamenali v Belgicku.