Vzťah, aký sa dá len ťažko predstaviť: Dievčina sa zamilovala do recidivistu v base, ľudia nevedia prekusnúť jednu vec

Mladé dievča chodí so sériovým lupičom, ktorý je v base. Zamilovala sa do neho ešte skôr, ako ho stretla osobne.

Kamarátka Breah Suttonovej (21) z anglického mesta Swindon randila s väzňom, ktorý hľadal niekoho pre svojho kamaráta. "Povedala som si, prečo nie, veď nemám čo stratiť. V tom čase som bola slobodná už dva roky," vysvetlila. V auguste minulého roka začala komunikovať s odsúdeným vlamačom Harleym Webbom (31). "Nešla som do toho s tým, že tento chlap bude môj priateľ, alebo niečo podobné. Len som sa s ním chcela rozprávať," pokračovala v rozprávaní. "Bola som šokovaná spôsobom, akým so mnou komunikoval. Bolo to také milé a odlišné od toho, ako sa so mnou rozprávali iní muži. Bol sladký," dodala. Po mesiacoch písania správ a telefonátov sa do seba zamilovali a stal sa z nich pár.

Trvalo ďalších osem mesiacov kým sa Breah a Harley po prvýkrát stretli osobne, píše portál Daily Mail. Dôvodom boli reštrikcie spojené s pandémiou. Mladá žena si pre priateľa pripravila prekvapenie. Na prvom stretnutí mu rovno ukázala tetovanie jeho iniciálok, ktoré si nechala spraviť. Odvtedy absolvuje každý týždeň sedemhodinovú spiatočnú cestu do väzenia, aby sa mohli vidieť.

Harley zasypal aj z cely svoju novú priateľku obrovským množstvom darčekov, vrátane značkového oblečenia, topánok, kvetov a dokonca jej kúpil aj šteniatko francúzskeho buldočka. Ako to dokáže? S kupovaním darčekov mu pomáha kamarátka, ktorá za darčeky platí z jeho účtu.

Kráska ich spoločný príbeh zdieľala aj na Tiktoku. Komentujúci ju označili za naivku a zlatokopku. Breah to odmieta, s partnerom sa rozmaznávajú, pretože sa milujú. Dodala, že sa už pripravuje na január, keď Harleyho prepustia z basy. Zatiaľ vo veľkom nakupuje, aby mu vytvorila dizajnový šatník. Kúpila mu už opasok Gucci, topánky Louis Vuitton i Nike tenisky. Všetko z druhej ruky.

Recidivista sa dostal za mreže naposledy v apríli 2017 na 48 mesiacov. Pre konflikt so spoluväzňom si posedí až do januára 2022. Napriem tomu, čo má Harley na rováši, si s ním mladá žena vie predstaviť budúcnosť vďaka jeho úprimnosti a úsiliu zlepšiť si život. Majú spolu dokonca aj veľké plány. Pár si chce kúpiť spoločný dom.