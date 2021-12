Keď sa jej narodila 3. dcéra, preplakala celé týždne: Mamička si z hejtu nič nerobí, jej plán je jasný

21-ročná Amber Castle vždy snívala, že bude mamou malého chlapčeka. Osud to však zariadil inak a Amber sa narodili tri krásne dievčatká. Trojnásobná mamička sa však túžby po chlapcovi rozhodne nemieni vzdať.

Amber preplakala celé týždne, keď sa dozvedela, že aj jej tretie dieťa je dievča, informuje Mirror. Podľa vlastných slov vraj nikdy dcéru nechcela, vždy snívala len o chlapcovi. Mamička z amerického štátu New York tak preto zvažuje umelé oplodnenie s možným výberom pohlavia, za ktoré by mala vysoliť 15-tisíc dolárov (viac ako 13 350 eur).

„Vždy som sa videla s jedným alebo dvoma deťmi, ale keď som mala stále dievčatá, skúsili sme to znova. Nevedela som si predstaviť, že by som prežila tento život bez syna, o čom som snívala už od detstva," vyznala sa zo svojich pocitov mladá mama, ktorá sa so svojim „trápením“ zverila aj na sociálnych sieťach. Tam však dostala stovky urážlivých správ.

Amber tiež priznala, že prekonala potrat, no ani to ju neodradilo od jej plánu stať sa matkou chlapca. „Aj tak pôjdeme na umelé oplodnenie. Bábätká sú požehnaním, o tom niet pochýb, len si neviem predstaviť seba bez syna a skúšať to po štvrtýkrát na náhodu, to neznie správne."





Američanka sa so svojim manželom Skilarom (20) spoznala ešte v detstve. Randiť spolu začali na strednej škole a odvtedy veci v ich živote nabrali rýchly spád. Amber sa so Skilarom pokúšala o prvé bábätko keď mala len 16 rokov a hoci sa to ich rodinám nepozdávalo, nedali sa odradiť. Len mesiac po tom, čo Amber dovŕšila 17 rokov, v septembri roku 2017, sa jej narodila prvá dcéra - Jaylee Nevaeh Ryan. V apríli 2020 privítali na svete druhú dcérku Brooklynn Mae Ryan. Vo februári tohto roku však prišla rana v podobe potratu.

Už mesiac na to však Amber opäť otehotnela. Nechcela vedieť pohlavie dieťatka, no bola skalopevne presvedčená, že pod srdcom nosí chlapca. Keď sa nakoniec z jej tretieho prírastku vykľulo dievča, preplakala celé týždne. „Mala som pocit, ako by mi niečo ukradli,“ zdôverila sa mamička. 30. októbra privítala dvojica na svete River Souline Ryan a hoci boli z jej narodenia šťastní, ich túžba mať chlapca ich neopustila. Amber preto už šetrí peniaze na asistovanú reprodukciu s možnosťou výberu pohlavia.





Svoj príbeh vypovedala aj na sociálnych sieťach. „Množstvo ľudí mi zanechalo nenávistné komentáre typu nezaslúžiš si deti,“ uviedla a dodala, že iní jej písali, že je nevďačná, keď vezmú do úvahy, koľko párov v súčasnosti nemôže mať deti. "Cítim s nimi, áno. Ale nakoniec, boj iných s neplodnosťou nie je mojim problémom," povedala. Okrem negatívnych komentárov sa jej však dostalo aj tých pozitívnych od ľudí, ktorí mladú mamičku podporujú a cítia to rovnako. „Zdieľanie môjho príbehu by mohlo utešiť ostatných, ktorí uvažujú o tom, že urobia to isté," zakončila Amber.