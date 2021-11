Jasná odpoveď Británie na nový variant koronavírusu! Pozastavuje lety z Afriky

Británia vo štvrtok oznámila, že dočasne zakáže lety zo šiestich juhoafrických krajín po tom, čo vedci v Juhoafrickej republike (JAR) ohlásili, že zistili nový variant koronavírusu obsahujúci veľký počet mutácií.

Informovala o tom agentúra AFP. Britský minister zdravotníctva Sajid Javid priblížil, že z preventívnych dôvodov a "hlbokých obáv" z nového variantu vírusu pozastavia od piatka 13:00 všetky letecké spojenia z JAR, Namíbie, Lesotha, Eswatini (bývalého Svazijska), Zimbabwe a Botswany.

"Od všetkých ľudí, ktorí pricestujú z týchto krajín budeme od nedele 4:00 vyžadovať karanténu v hoteloch," povedal Javid. Dodal, že tí, čo do Spojeného kráľovstva prídu pred uvedeným termínom, by sa mali izolovať doma a takisto podstúpiť PCR test na druhý a ôsmy deň po príchode. "A ak niekto prišiel z nejakej z týchto krajín za posledných desať dní, požiadame ho, aby išiel na PCR test," uviedol.

"Údaje, ktoré zatiaľ máme o tomto variante, ukazujú, že môže byť nákazlivejší ako variant delta a vakcíny, ktoré v súčasnosti máme, môžu byť voči nemu menej účinné," varoval Javid. V Británii výskyt tohto variantu podľa neho zatiaľ nezaznamenali.

Nový variant, ktorému sa pripisuje súčasný nárast v počte nakazených v JAR, zaznamenali už aj v Botswane a Hongkongu medzi cestujúcimi prichádzajúcimi z tejto krajiny. Dostal vedecké označenie B.1.1.529 a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) by mu mala dať grécke označenie podľa slov virológa Tulia de Oliveiru v piatok. Stanica Sky News uvádza, že spomínaný variant má 30 mutácií, čo je dvojnásobne viac ako ich má variant delta.

WHO oznámila, že tento hlásený variant "pozorne sleduje" a podľa očakávania zvolá na piatok technické zasadnutie, kde sa rozhodne, či by mal byť označený za variant "záujmu" alebo "znepokojujúci" variant. Agentúra AFP pripomína, že britská vláda čelila počas pandémie COVID-19 kritike za to, že hranice ponechala pre cestujúcich zo zahraničia otvorené napriek vysokým počtom nakazených.

Británia patrí k najviac zasiahnutým krajinám – od vypuknutia pandémie tam už koronavírusu podľahlo približne 144-tisíc ľudí. Vo štvrtok hlásili denný prírastok viac ako 47-tisíc nakazených. Plne zaočkovaných je už v krajine vyše 80 percent ľudí nad 12 rokov a tretiu dávku dostalo takmer 29 percent osôb.