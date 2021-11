Kandidát na nemeckého kancelára: Vládny kabinet bude mať rovnaké zastúpenie žien a mužov

Prvou ministerkou zahraničných vecí Nemecka sa stane spolulíderka strany Zelených Annalena Baerbocková.

Zelení budú mať v novej vláde i ďalších päť ministerských postov, oznámila strana vo štvrtok večer po dlhých rokovaniach, píšu agentúra AFP a nemecké médiá. Baerbocková (40) naznačila, že ako ministerka bude zastávať asertívnejší postoj voči Číne a Rusku s dôrazom na rešpektovanie ľudských práv a právny štát. Zelení obsadia pozíciu šéfa diplomacie po druhý raz po tom, čo ním v rokoch 1998 – 2005 bol Joschka Fischer, približuje denník Die Welt.

Vo vláde Zelených so Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD) a Slobodnou demokratickou stranou (FDP) bude post vicekancelára zastávať druhý zo šéfov Zelených – Robert Habeck. Stane sa tiež šéfom rezortu spájajúceho agendu hospodárstva a ochrany klímy, vyplýva z listu, ktorý členom strany adresoval jej manažér Michael Kellner.

Ministerstvo pre výživu a poľnohospodárstvo povedie obľúbený politik Cem Özdemir, ktorý má turecké korene. Poslankyňa Spolkového snemu (Bundestagu) Steffi Lemkeová má byť poverená vedením ministerstva životného prostredia, ochrany prírody, jadrovej bezpečnosti a ochrany spotrebiteľov. Anne Spiegelová sa zase stane ministerkou pre rodinu, seniorov, ženy a mládež.

Doterajšia podpredsedníčka Bundestagu Claudia Rothová bude zastávať pozíciu ministerky kultúry a médií. Kandidát na kancelára Olaf Scholz z SPD avizoval, že jeho budúci vládny kabinet bude mať rovnaké zastúpenie žien a mužov.

Liberáli z FDP už ohlásili, že obsadia posty ministra financií, ktorým sa stane Christian Lindner, dopravy (Volker Wissing), spravodlivosti (Marco Buschmann) a vzdelávania (Bettina Stark-Watzinger).

Sociálni demokrati chcú s ohlásením mien svojich ministrov počkať až do zjazdu strany, ktorý sa uskutoční začiatkom decembra. V nemeckých parlamentných voľbách, ktoré sa konali 26. septembra, skončili Zelení na treťom mieste so ziskom rekordných 15 percent hlasov a po 16 rokoch v opozícii sa tak dostanú do vládnej koalície.

Trojica strán – SPD, Zelení a FDP – predstavila koaličnú zmluvu v stredu. Prísahu zloží vláda začiatkom budúceho mesiaca po tom, ako jednotlivé strany ratifikujú koaličný pakt. Olaf Scholz má byť za kancelára, ktorý nahradí Angelu Merkelovú, vymenovaný v týždni začínajúcom 6. decembra.