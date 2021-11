Šokujúce zábery! Protest žien proti násiliu v Istanbule: Polícia paradoxne reagovala práve použitím násilia

Informovala o tom agentúra AFP. Protestujúce držali transparenty s nápismi ako "Budeme bojovať, kým nedosiahneme, čo chceme" či "Nebuďte ticho voči násiliu, ktoré páchajú muži na ženách" a žiadali vládu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, aby sa znovu pripojila k tzv. Istanbulskému dohovoru.

Ženy chceli neskôr pochodovať na hlavnej ulici Istiklal a pokúsili sa preniknúť cez zábrany. Polícia následne proti nim zakročila slzotvorným plynom, uviedla AFP. Podobné protesty sa podľa agentúry AP konali aj v Ankare a ďalších tureckých mestách.

Erdogan vydal 19. marca dekrét, na základe ktorého Turecko – s platnosťou od 1. júla – oficiálne odstúpilo od medzinárodného dohovoru Rady Európy o predchádzaní a boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu. Ankara argumentovala, že dohovoru sa "zmocnili" ľudia, ktorí chcú "normalizovať homosexualitu".

Istanbulský dohovor, ktorý podpísalo 45 krajín a Európska únia, vyžaduje, aby vlády signatárskych štátov prijali právne predpisy stíhajúce domáce násilie a podobné týranie, ako aj znásilnenie v manželstve a mrzačenie ženských pohlavných orgánov.

The police in Turkish Istanbul at these moments are actively using special means to suppress massive anti-government protests.

