Prvý let Airbusu A340 na ľadové letisko: Obor v Antarktíde

Na zamrznutom kontinente vôbec prvýkrát pristálo lietadlo Airbus A340, ktoré patrí k tým naozaj veľkým. Spoločnosť Hi Fly ním chce voziť turistov z Juhoafrickej republiky.

Airbus A340 má štyri motory a bez problémov uvezie viac ako 250 cestujúcich. Toľko ich však na palube nebude. Spoločnosť Wolf´s Fang prevádzkuje na Antarktíde nový luxusný dobrodružný tábor, do ktorého bude voziť vždy len pár turistov. Prečo teda také veľké lietadlo? Ďalšie miesta v ňom obsadia vedci, ktorí na bielom kontinente pôsobia, a najmä náklad s výbavou pre vedcov, ale aj pre turistický tábor.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Lety do Antarktídy nikdy neboli jednoduché, no pre A340 museli dráhu špeciálne upraviť. Je vytvorená na 1,4 km hrubom ľadovci, takže preborenia sa naozaj báť netreba. Problémom je šmykľavosť a odrazy svetla. Na celej dráhe, dlhej 3 000 metrov, bolo potrebné vybrúsiť dezén do ľadu, aby sa zvýšila priľnavosť pneumatík lietadla. A piloti musia mať dobre chránené oči, aby ich neoslepovalo a videli na prístroje.

Úloha druhého pilota je v tomto prípade osobitne dôležitá, pretože musí pozorne sledovať okolie a hlásiť prvému pilotovi polohu lietadla voči povrchu. Trasa z Kapského Mesta meria 4 200 km a let trvá 5 až 5,5 hodiny. Kapitán Carlos Mirpuri a jeho posádka z Hi Fly však prvý let tam aj naspäť zvládli úplne bez problémov.

Airbus A340

Dĺžka: 64 m

Rozpätie: 60 m

Max. hmotnosť: 276 t

Kapacita: 250 - 290 ľudí

Dolet: 13 500 km

Rýchlosť: 914 km/h