Obrovské banské nešťastie na Sibíri: Do rána zostávajú pod zemou uväznené desiatky baníkov!

Informovala o tom agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na záchranné služby, ktoré medzi obete započítali aj šesť záchranárov.

Jednoznačne potvrdených je doteraz 14 obetí – 11 baníkov a traja záchranári. O tom, že počet obetí ale pôjde do desiatok, nasvedčovali už večerné informácie úradujúceho ministra pre mimoriadne udalosti Alexandra Čuprjanina. Do piatkového rána je prerušená záchranná akcia. Pod zemou pritom zostávalo 38 baníkov.

At least 11 miners died in a coal mining accident in Russia’s Siberia and an operation to rescue dozens more people stuck underground was suspended due to the risk of an explosion, authorities said https://t.co/UBNT7MGjKn pic.twitter.com/2xzMgO7dhO