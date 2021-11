Českí odborníci vyjadrujú nesúhlas s novými opatreniami: Pýtajú si povinné očkovanie

Za nedostatočné považuje nové vládne protiepidemické nariadenia imunológ Václav Hořejší.

Chýba mu medzi nimi zavedenie povinného očkovania proti koronavírusu. K zlepšeniu situácie v nemocniciach by mohlo prispieť rýchle podanie posilňujúcich tretích dávok vakcíny. Hořejší to povedal ČTK. Podľa experta Pavla Řeháka, po ktorého varovaní vlani pri prvej vlne nákazy vláda prijala razantné opatrenia, súčasné kroky súčasnú epidemickú vlnu nezabrzdia.

Kabinet rozhodol o vyhlásení núdzového stavu. Začať by mal vo štvrtok o polnoci. Minister zdravotníctva Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že sa zakazujú vianočné a adventné trhy či pitie alkoholu na verejnosti. Ďalej sa môžu konať hromadné akcie do tisícky sediacich návštevníkov. Reštaurácie, bary a kluby môžu mať otvorené do 22:00. Na budúci týždeň by vláda mohla prípadne rozhodovať o povinnom očkovaní pre vybrané profesie a ľudí nad 60 rokov či prípadne aj pre ľudí nad 50 rokov.

"Opatrenia sú nedostatočné. Zvlášť umožnenie konania hromadných akcií je výsmech," povedal Hořejší. Pozitívne naopak hodnotí, že sa nezatvárajú školy a že kabinet neobmedzuje pohyb medzi regiónmi. "To by ľudí len otrávilo a bolo by to bez efektu," uviedol imunológ. Podotkol, že hlavný nápor na nemocnice a jednotky intenzívnej starostlivosti sa prejaví zhruba až o dva týždne a kapacita nebude stačiť. "Ak dnes máme tieto čísla, nedá sa tomu prakticky vyhnúť. Je to neriešiteľné," dodal Hořejší. Podľa neho by tlak na nemocnice pomohlo zmierniť aj rýchle podanie posilňujúcich tretích očkovacích dávok. Posilnilo by to slabnúcu imunitu.