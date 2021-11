Ďalšia vlna dostihla aj našich susedov: Česko vyhlasuje núdzový stav a rozmýšľa o povinnom očkovaní

Česká vláda vyhlásila pre pandémiu ochorenia COVID-19 núdzový stav. Do platnosti vstúpi o polnoci zo štvrtka na piatok a bude trvať 30 dní.

Oznámil to premiér v demisii Andrej Babiš. Ako informuje spravodajský portál Novinky.cz, núdzový stav môže vláda využiť na obmedzenie pohybu ľudí, uzatváranie obchodov či škôl, ministerstvo vnútra zase na centrálne nákupy ochranných pomôcok aj na jednoduchšie nasadenie armády. Núdzový stav sa tiež v ostatných dňoch spomínal s možnosťou uloženia pracovnej povinnosti medikom.

Núdzový stav v súvislosti s koronavírusom po prvý raz vyhlásili vlani 12. marca a po druhý raz minulý rok 5. októbra, ktorý po niekoľkých predĺženiach platil až do apríla.

Vláda po svojom štvrtkovom rokovaní oznámila aj sprísnenie protipandemických opatrení. Od piatka 18:00 do krčiem, reštaurácií, barov a ďalších podobných zariadení nebudú môcť od 22:00 do 4:59 chodiť zákazníci. Počas dňa bude naďalej platiť povinnosť preukazovať sa dokladom o bezinfekčnosti, a teda o očkovaní alebo prekonaní ochorenia COVID-19. Tiež nebude možné konzumovať jedlo a pitie v reštauráciách v nákupných centrách – ľudia si ho budú môcť len kúpiť a zjesť inde. Do platnosti vstúpi aj zákaz konzumácie alkoholu na verejných miestach.

Od piatkového večera bude zakázané aj konanie vianočných trhov. Výnimku majú predaj vianočných stromčekov a kaprov. Po novom sa na hromadných kultúrnych a športových podujatiach bude môcť zúčastniť len tisíc ľudí. Spoločenské podujatia, ako sú večierky a plesy, budú môcť mať len 100 účastníkov.

Predstavitelia vlády tiež spomenuli, že zvažujú povinné očkovanie proti koronavírusu niektorých profesijných a vekových skupín. Podľa Babiša je to nevyhnutné a malo by sa to začať vo februári. Zrejme to bude platiť pre ľudí starších ako 60 rokov, vláda však bude diskutovať aj o ľuďoch od 50 rokov. Kabinet chce o tom rozhodnúť na budúci týždeň.

Epidemická situácia sa v Česku v posledných dňoch rýchlo zhoršuje. Značne rastú nielen počty prípadov, ale aj hospitalizácií.