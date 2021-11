Zúfalá spoveď zdravotnej sestry Moniky z covidového oddelenia: Toto vnímam ako facku!

Zatiaľ čo vlani na jeseň zdravotníci na oddeleniach vyčlenených pre pacientov s covid-19 netušili, čo ich čaká, dnes už to vedia celkom presne.

Ako ČTK povedala Monika Černá, vrchná sestra I. kardioangiologickej kliniky, kde je teraz jedno z covidových oddelení Fakultnej nemocnice u svätej Anny v Brne, situácia pre sestry nie je nová, ale je veľmi vyčerpávajúca.

"Vlani bolo všetko nové, učili sme sa za pochodu, svoju rolu hral aj adrenalín. Teraz už to ale trvá dlho, v lete síce pacientov s covidom nebolo toľko, ale mnoho sestier nestihlo vyčerpať dovolenku. A teraz vidíme, ako sa počet nakazených stále zvyšuje, a je jasné, že sa to bude zhoršovať. K tomu sa blížia Vianoce a tie by každý chcel prežiť v pokoji so svojimi blízkymi," uviedla Černá.

Aj keď sa podľa nej zdravotné sestry nerútia, pri výhľade na ďalší rast počtu pacientov s covidom cítia beznádej, pretože nevidia koniec celej situácie. "Človek má hlavne len jednu hlavu, dve ruky a dve nohy. Zvládne fyzicky odviesť iba určitý diel práce, ale pomaly to prestáva stačiť, pretože tá situácia presahuje naše možnosti," vysvetlila.

Na 14 covidových lôžkach jej covid oddelenia leží teraz 11 pacientov. Predstavujú vekový prierez spoločnosti, od tridsiatnikov až po osemdesiatnikov. Väčšina z nich, asi 80 percent, je neočkovaných. "Časť z nich nám hovorí, že teraz už na očkovanie pôjde. Ale ďalší očkovanie odmietajú aj napriek tomu, že skončili s covidom v nemocnici. My také rozhodnutie samozrejme rešpektujeme, ale osobne to vnímam ako facku," dodala Monika Černá.

Vývoj ochorení a dĺžka liečby je podľa nej len veľmi ťažko predvídateľná. Niektorým pacientom stačí kyslíková podpora na bežnom covidovom oddelení, stav ďalších sa rýchlo zhorší a musia byť presunutí na jednotku intenzívnej starostlivosti na riadenú ventiláciu.

Ako dnes informovala hovorkyňa Fakultnej nemocnice u svätej Anny, na oddeleniach tam k dnešnému dopoludniu ležalo 105 pacientov s covidom-19, z toho 20 vo vážnom stave na anesteziologicko resuscitačnej klinike alebo niektorej jednotke intenzívnej starostlivosti.