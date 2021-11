Vieme, kedy Miloša Zemana prepustia z nemocnice: Ako je na tom jeho zdravotný stav?

Český prezident Miloš Zeman by mal byť prepustený z Ústrednej vojenskej nemocnice. Stať by sa tak malo podľa dostupných informácií dopoludnia, prezident z nemocnice zamieri do Lán.

Rozhodnutie, či skutočne prezident po mesiaci a pol svoj liečebný pobyt ukončí, by malo padnúť po kontrole jeho zdravotného stavu. Pražský hrad ani ÚVN prepustenie nepotvrdili. Zeman bol do ÚVN prevezený 10. októbra s ťažkosťami spôsobenými nešpecifikovaným ochorením. Podľa člena (prezidentovho) lekárskeho konzilia chirurga Pavla Pafka má chronické ochorenie pečene. Naznačil, že je to cirhóza. Pôvodne bol prezident hospitalizovaný na oddelení intenzívnej starostlivosti, neskôr bol premiestnený na rehabilitačné oddelenie. Teraz sa zotavuje na lôžku dlhodobej starostlivosti. Pentagón prichádza s ráznym krokom: Lietajúce objekty bude vyšetrovať nový úrad Zeman svoj odchod z nemocnice avizoval pred týždňom. Šéf jeho lekárskeho konzilia Tomáš Zima by uvítal, keby prezident ešte zostal v starostlivosti ÚVN, aby nabral sily. Rozhodnutie ale podľa neho je na Zemanovi. ÚVN by sa k otázkam spojeným so Zemanovou hospitalizáciou mala dnes vyjadriť v tlačovej správe. Briefing na popoludnie pripravuje Pražský hrad, pred médiami vystúpi riaditeľ prezidentovej kancelárie Vratislav Mynár. Podrobnosti k téme Hrad neoznámil. Verejnosť by sa mohla dozvedieť, ako bude prezidentská kancelária postupovať pri Zemanovej rekonvalescencii alebo aké budú ďalšie Zemanove kroky. Už skôr avizoval, že v piatok v Lánoch menuje Petra Fialu za predsedu vlády. Poznáme výnimky zo zákazu vychádzania: Kedy smieme vyjsť z domu?