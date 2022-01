Krása ju skoro stála zrak: Kozmetička sa na nej ukrutne vyriadila!

Chcela byť krásna, no nastal presný opak. Mladá žena si kvôli kráse prešla boľavým peklom.

Ako informuje portál Mirror, právna asistentka Zowie Kinnearová z Bournemouthu, si našla na Facebooku kozmetičku. Priznáva, že nebola príliš dôveryhodná, ale to statočnú Zowie neodradilo. Keby tak bola vedela, čo ju čaká.

Kozmetička, do ktorej rúk sa odvážna slečna zverila, jej falošné mihalnice prilepila až na očnú linku, takmer priamo do oka. V skutočnosti by mali byť nalepené na jej prirodzené mihalnice. Hneď po tejto zle vykonanej skrášľujúcej procedúre jej oči opuchli, a nedokázala ich otvoriť. Priateľ odvážnej Zowie neváhal, posadil svoju milú do auta, a náhlil sa na najbližšiu pohotovosť.

Lekári sa snažili otvoriť opuchnuté viečka, aby mohli Zowie vyšetriť. „Mala som pocit, akoby ma niekto bodal do očí. Snažila som sa pozrieť sa na seba v zrkadle, no ledva som otvorila oči,“ ubolene na situáciu spomína pani Kinnearová. „Myslím si, že mám celkom vysoký prah bolesti, ale toto bolo príliš. Po celý čas mi bolo do plaču.“

Lekárskym vyšetrením sa zistilo, že Zowiene oči sú naozaj poškodené. Buľvy boli poškriabané tenkými, no škaredými škrabancami. A aby toho nebolo dosť, umelé mihalnice jej spôsobili viac problémov, ako sa na prvý pohľad mohlo zdať „Keď som odišla z pohotovosti, zostalo mi zle. Vykašliavala som zvláštne žlté veci, ktoré mi dali predtým do oka. Rovnako mi to vytekalo aj z nosa. Nevedela som čo sa deje, bolo mi naozaj strašne.“ Ukázalo sa, že tieto problémy spôsobilo práve farbivo v mihalniciach.

Lekári pacientke odporučili, aby sa čo najskôr vrátila ku kozmetičke, ktorá jej túto katastrofu spôsobila, a aby jej odstránila umelé mihalnice. Trúfalá kozmetička však Zowie odmietla, vraj nemala čas. Dokonca jej neponúkla ani žiadnu kompenzáciu, alebo niečo, čo by jej nepodarený kozmetický zákrok aspoň trochu odškodnilo.

Dnes už je Zowie zdravá, zrak má v poriadku, no ako spomienku na tento hrôzostrašný zážitok z pofidérneho kozmetického salónu, musí na očiach nosiť slnečné okuliare. Jej oči sú ešte stále veľmi citlivé na jasné svetlo. „Cítim sa menej žensky. Kedysi som mihalnice milovala a nosila som ich stále. Teraz už nie, veľmi sa toho bojím. Mala som vedieť, že niečo nie je v poriadku už keď som bola v salóne. Celá procedúra trvala nekonečné 3 hodiny. Zvyčajne takáto úprava mihalníc trvá 45 minút.“