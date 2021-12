Žena ukázala nečakané následky výplne pier: Zarážajúce, čo sa jej deje s tvárou!

Žena si nechala vyplniť pery, teraz sa sťažuje, že sa jej výplň posúva.

Ako píše The Sun, mladá kozmetička Ruzanna sa rozhodla podeliť sa o svoju skúsenosť s výplňou pier. Na videu, ktoré zdieľala na platforme TikTok, sa vyjadrila: „Povedzte mi, že sa vaše výplne v perách posunuli bez toho, aby ste mi povedali, že sa vaše výplne s perách posunili. Pôjdem prvá." Vzápätí mladá kráska poriadne našpúlila pery a bolo jasné, čo svojim výrokom myslí. Výplň, ktorú má vpichnutú v perách, je posunutá, ako keby mimo pier.

Video si takmer okamžite získalo takmer 35 000 lajkov. Mnohí komentujúci zostali zhrození a povedali, že to stačilo na to, aby ich odradila od akejkoľvek umelej úpravy ich pier. „Dobre, áno, presvedčila si ma. Zásadne si žiadnu výplň do pier nedám,“ napísala jedna diváčka. Pre inú slečnu to bolo ako jasný signál z neba: „Práve teraz, pred chvíľou, som si zarezervovala stretnutie u kozmetičky na výplň pier. Toto video je ako znamenie, aby som ho hneď aj zrušila. Ďakujem za zverejnenie! Nemala som tušenie, že sa takéto niečo môže stať.“

Optimisticky sa do debaty pridal ďalší použivateľ Tiktoku: „Ja pevne verím, že táto éra výplní pier sa skončí a ľudia sa znovu vrátia k idealizovaniu prirodzených pier. V 9 z 10 prípadov vyzerajú lepšie.“ Ruzanna zostala ako obarená. Jej úmyslom nebolo ľudí odradiť od akéhokoľvek kozmetického zákroku! Dokonca povedala, že výplň pier je pre ňu ako závislosť, nedokáže prestať a toto ju rozhodne neodradí.

„Cieľom môjho videa nebolo nikoho vystrašiť či odradiť od toho aby si dali napichať pery. Moja výplň v perách je dočasná, a to, že sa trosku pohla mimo pier je úplne v poriadku. Časom sa rozpustí, a ak mám byť úplne úprimná, nevyzerá podľa mňa až tak zle,“ obhajuje sa slečna.

Tiež dodala, že za tento efekt si pravdepodobne môže sama: „Pery som si nechala napichať rôznymi kozmetičkami a každá použila inú techniku.“ Jej plán do budúcnosti je teda taký, že si pery nechá úplne rozpustiť a zákrok podstúpiť znova, s „čistými perami.“