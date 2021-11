Tváre zlodejov premaľoval na Jokera tajomný hrdina: Na poriadok v Mexiku dohliada Batman

Neprovokujte Batmana, lebo sa nahnevá! Tajomný hrdina sa rozhodol skoncovať so zločinom v mexických uliciach.

Miestnych zločincov pripútava lepiacimi páskami o verejné objekty. Najnovšie mu do rúk padla dvojica, ktorá chcela okradnúť seniorku. Tváre im pomaľoval ako svojho úhlavného nepriateľa Jokera!

Na poriadok v štáte Tamaulipas na severovýchode Mexika dohliada netopierí muž. Uplynulý víkend totiž musel prevziať spravodlivosť do vlastných rúk. Staršej žene v mexickom meste Rio Bravo ukradla dvojica zlodejov kabelku. Dlhoprstí však mali smolu a čoskoro ich dobehol trest. Obaja skončili prilepení páskou k lampe na rušnej križovatke. Batman ich však vôbec nešetril.

Muž z dvojice skončil bez trička a na kusy mu roztrhal aj nohavice. Cez hruď a brucho mu veľkým napísal: „Som zlodej.“ Jeho parťáčke síce oblečenie nechal, no na čelo jej napísal: „Za to, že si zlodej.“ Hrdina obom doprial aj rovnakú vizáž v podobe maľovania na štýl svojho rivala Jokera. Hoci sa žene nakoniec podarilo oboch vyslobodiť spod pásky, polícia ich zadržala skôr, ako by stihli ujsť. Na policajnom videu neskôr žena priznala, že sa volá Luz Magaly. Muž bol však oveľa výrečnejší a polícii sa priznal. „Momentálne tu nie je žiadna práca ani peniaze. Prosím tú ženu o odpustenie. Bol som pod vplyvom drog,“ povedal muž.