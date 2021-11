Neuveríte, čo si žena našla v intímnych partiách! Ako si len toto mohla nevšimnúť?

Žena v sebe omylom nechala tampón viac ako mesiac, omylom použila dva. Keď ho konečne našla, zostala ešte viac prekvapená.

Ako spomína portál The Sun, používateľka TikToku ariannamarie97 prezradila, že svoj tampón v sebe nechala oveľa dlhšie, ako je odporúčaných osem hodín. Povedala: „Je to asi rok, odkedy som zistila, že som tampón omylom v sebe nechala viac ako mesiac. Asi som iná či divná, pretože sa mi nič nestalo. Dokonca mám aj fotku, keď som ho vytiahla.“

Keďže reakcie ľudí na TikToku na seba nedali dlho čakať a ľudia si žiadali viac informácií, vysvetlila: „Omylom som si „tam dole“ vložila dva tampóny. Jeden zašiel ďalej, a tak som nevidela jeho šnúrku, musel byť poriadne skrytý. Keď som ho teda po mesiaci našla, nebol vôbec nasiaknutý krvou.“ Táto informácia jej divákov najviac prekvapila. Mnohí jej neverili, tvrdili, že tampón jej musel prekážať, či by dokonca smrdel a cítila by ho.

„Ľudia mi stále hovoria, že musel páchnuť, že nie je možné, že som nič nezacítila. Možno by smrdel, ak by na ňom bola krv.“ Mladučká Ari nechcela ľudom ukazovať spomínanú fotku použitého tampónu, no poskytla podrobný opis: „Keď som ho vytiahla, nebol červený ani hnedy. Vyzeral skoro ako nový. Stále si držal pôvodný tvar. Sem tam mal len nejaký šedý či čierny fliačik.“

Video bolo naozaj úspešné, videlo ho takmer 5 miliónov ľudí. Reakcie ľudí sú rôzne, no väčšina z nich je, pochopiteľne v šoku: „Toto nemôže byť pravda.“ Prekvapených kometárov je pod videom viacero: „Ako si si ho tam mohla nechať celý dlhý mesiac?!“