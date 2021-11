ECDC odporúča zvážiť 3. dávku vakcíny pre všetkých dospelých: Urgentná výzva štátom EÚ

Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) v stredu uviedlo, že podávanie tretej, posilňovacej dávky vakcíny proti koronavírusu by sa malo zvážiť pre všetkých ľudí starších ako 18 rokov, a najmä pre osoby nad 40 rokov.

Informovala o tom agentúra Reuters. Riaditeľka ECDC Andrea Ammonová vo vopred nahranom vyhlásení odporučila posilňovaciu dávku vakcíny proti covidu "všetkým ľuďom nad 18 rokov", pričom prioritne by ju mali podľa jej slov dostávať osoby staršie ako 40 rokov. Tretia dávka by sa mala podávať, ako dodala, najmenej po šiestich mesiacoch od kompletného zaočkovania. Ammonová povedala, že tretia dávka by "mohla znížiť šírenie (vírusu) v populácii a zabrániť ďalším hospitalizáciám a úmrtiam".

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po zverejnení nového odporúčania ECDC na Twitteri napísala: "Posilňovacie dávky by mali byť dostupné pre všetkých dospelých, prioritne pre ľudí nad 40 rokov a zraniteľné osoby," uviedla na sociálnej sieti.

"Dostupné dôkazy z Izraela a Británie ukazujú vo všetkých vekových skupinách v krátkodobom horizonte značný nárast ochrany voči infekcii a ťažkému priebehu ochorenia po podaní posilňovacej dávky," uviedlo ECDC vo vyhlásení.

Ako pripomína Reuters, ešte v septembri ECDC v súlade s odporúčaniami Európskej agentúry pre lieky (EMA) tvrdila, že posilňovacia dávka nie je pre plne zaočkovaných jednotlivcov v bežnej populácii nevyhnutná. Uvádzala, že dodatočné dávky by sa mali zvážiť u ľudí s oslabeným imunitným systémom a mali by slúžiť ako preventívne opatrenie u starších zraniteľných ľudí.

ECDC podľa agentúry AFP vyzvalo členské štáty EÚ, aby "urgentne" zaviedli protipandemické opatrenia a znížili tak "veľmi veľkú" záťaž, ktorú ochorenie COVID-19 zrejme spôsobí v decembri a januári. Apelovalo tiež na jednotlivé štáty – predovšetkým na tie s nízkou mierou zaočkovanosti –, aby navýšili počty zaočkovaných obyvateľov.

Plne zaočkovaných je menej ako 70 percent celkovej populácie krajín EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (Nórsko, Lichtenštajnsko a Island).