Z predpovede šéfa WHO pre Európu až mrazí: Ak sa nespamätáme, do jari zomrie obrovské číslo ľudí!

Počet prípadov nákazy koronavírusom v Európe minulý týždeň podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) stúpol o 11 percent.

Európsky región, do ktorého WHO zahŕňa aj Strednú Áziu, bol minulý týždeň jediným regiónom vo svete, v ktorom počet ochorení COVID-19 rastie už od polovice októbra. Riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge varoval, že bez skorých opatrení môže na kontinente do jari zomrieť ďalších 700-tisíc ľudí.

„Európsky región zostáva v pevnom zovretí pandémie ochorenia COVID-19," povedal Kluge. Zároveň vyzval krajiny na zintenzívnenie vakcinácie a prijatie ďalších opatrení, napríklad nosenia rúšok a dodržiavanie spoločenského odstupu, s cieľom vyhnúť sa „lockdownom ako poslednej inštancii".

Celosvetovo podľa WHO počet nových nákaz a úmrtí minulý týždeň vzrástol o približne 6 percent. Pribudlo 3,6 milióna infekcií a 51-tisíc úmrtí. V juhovýchodnej Ázii počet ochorení COVID-19 klesol o 11 percent a na Blízkom východe sa znížil o 9 percent. Najvýraznejšie počet úmrtí na koronavírus minulý týždeň klesol v Afrike, a to o 30 percent. V Severnej a Južnej Amerike počet nákaz zostal stabilný, ale počet úmrtí stúpol o zhruba 19 percent.