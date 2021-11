Sociálni demokrati, liberáli a Zelení predstavia koaličnú zmluvu: Takto by mala vyzerať nová nemecká vláda

Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD), Zelení a Slobodná demokratická strana (FDP) predstavia koaličnú dohodu budúcej nemeckej vlády v stredu popoludní o 15.00 h SEČ na tlačovej konferencii v Berlíne.

Stane sa tak osem týždňov po tom, čo sa v krajine konali parlamentné voľby. Informovala o tom agentúra DPA. "V stredu sa zídu SPD, Zelení a FDP na poslednom zasadnutí hlavného kola rokovaní," uviedli strany v spoločnom vyhlásení. "Následne lídri trojice strán a kandidát na kancelára Olaf Scholz predstavia koaličnú zmluvu, ktorú vyrokovali v posledných týždňoch."

Koaličné rokovania tzv. semaforovej vlády podľa farieb jednotlivých strán sa začali 21. októbra. Na hlavnom kole rokovaní, ktorému predchádzali sondážne rozhovory, sa zúčastňovali šiesti predstavitelia každej z trojice strán a diskusie prebiehali aj v 22 pracovných skupinách.

Olaf Scholz z SPD má byť za nového kancelára zvolený v týždni od 6. decembra. Vo funkcii má po 16 rokoch nahradiť dosluhujúcu šéfku spolkovej vlády Angelu Merkelovú z Kresťanskodemokratickej únie (CDU). Merkelová vo voľbách do Spolkového snemu (Bundestagu), ktoré sa konali 26. septembra, už opätovne nekandidovala. Jej konzervatívna Únia CDU/CSU v nich utrpela porážku a skončila druhá za SPD.

Agentúra AFP píše, že podľa najnovšieho zoznamu členov budúceho kabinetu, ktorý unikol do médií, by sa mala šéfkou diplomacie stať spolupredsedníčka Zelených Annalena Baerbocková, ministrom financií líder FDP Christian Lindner a nové "superministerstvo" pre ekonomiku, ochranu klímy a energetiku by mal viesť spolušéf Zelených Robert Habeck.

Nová koaličná zmluva podľa Zelených jasne ukazuje, že na ochranu klímy sa bude prihliadať vo všetkých rezortoch - od dopravy, cez priemysel, výstavbu, bývanie až po poľnohospodárstvo. Strany sa tiež zaviazali, že Nemecko do roku 2030 prestane využívať uhlie ako zdroj energie.

V otázke migrácie sa zhodli na tom, že je potrebné urýchliť azylové konanie, ako aj proces spájania rodín utečencov. V prvom roku vlády SPD, FDP a Zelených sa podľa ich dohody má zvýšiť minimálna mzda z 9,60 eura na hodinu na 12 eur. Ďalším bodom je zníženie veku prvovoličov v parlamentných a európskych voľbách z 18 na 16 rokov.