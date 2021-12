Iba 8-ročná Amelia totálne odrovnala svoju mamu: Naozaj si v liste Santovi pre ňu želá toto?!

Tak, ako väčšina anglických detí, aj osemročná Amelia Farmer pred najkrajšími sviatkami v roku píše list Santa Clausovi. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby jedným svojim prianím totálne neodrovnala mamu Kelsey.

Vedľa notebooku či gymnastickej tyče svietilo na papieri niečo, čo 29-ročnú mamu poriadne vyviedlo z miery. Jej malá dcéra si totiž priala gél na intímnu hygienu – pre svoju mamu, informuje Daily Star. Kelsey z anglického Buckinghamshire sa neskôr na sociálnej sieti podelila o svoje pocity z veselého vianočného zoznamu. „Keď som to zbadala, pripadalo mi to úplne smiešne. Bola som úplne v šoku, poslala mi to na mobil, keď som bola v práci. Vždy je vtipná a zvyčajne je celkom drzá. Vianočný zoznam píše každý rok, väčšinou však nie sú takto vtipné,“ uviedla Kelsey, ktorá zároveň dodala, že je to od jej dcéry premyslené, keďže ona sama si v detstve nič pre svoju mamu na Vianoce nepriala.

Dvojnásobná matka fotku vianočného zoznamu svojej dcéry zavesila na sociálnu sieť s nápisom „Moja dcéra tak láskavo myslí na mamu.“ Tento príspevok vyvolal u čitateľov záchvaty smiechu a nazbieral viac ako 1 000 komentárov, pričom niektorí ľudia zdieľali podobné skúsenosti. Jedna osoba napísala: „Smiešne! Pripomína mi to, keď som požiadala svojho manžela, aby mi kúpil sprchový gél, keď bol v obchode a on prišiel domov a podal mi fľašu Femfresh! (značka gélu na intímnu hygienu pre ženy) Myslel si, že je to len na umývanie tela pre ženy alebo mi chcel niečo povedať?" Ďalší sa nad prianím 8-ročnej Amelie rozplývali. „Toto je ten najroztomilejší vianočný zoznam všetkých čias! Nechaj si ho na pamiatku navždy,“ napísal jeden z komentujúcich.

Kelsey na obranu dcérky ešte dodala: „Každý si myslí, že gél na intímnu hygienu sa kupuje kvôli zápachu, no je to len o citlivosti, ktoré si dané partie vyžadujú, takže sa Amelia nemá prečo hanbiť. Len to videla v kúpeľni.“ A keďže mamička uviedla, že jej dcérka stále verí na Santu, radosť jej kaziť rozhodne nebude a gél si zaobstará. „Darček otvorím a budem predstierať, že som šokovaná,“ dodala.