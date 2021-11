Nehoda autobusu v Bulharsku usmrtila najmenej 46 ľudí: Severné Macedónsko vyhlásilo štátny smútok

Severné Macedónsko oznámilo trojdňový štátny smútok v reakcii na tragickú nehodu autobusu s turistami v Bulharsku, pri ktorej prišlo o život najmenej 46 ľudí.

Vlajky v krajine budú spustené na pol žrde. Na stredu vyhlásilo deň smútku aj Bulharsko. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.

Hoci príčina nešťastia ešte nebola určená, úrady sa domnievajú, že autobus narazil do zvodidiel a začal horieť. Vozidlo sa vracalo z tureckého Istanbulu do Skopje, hlavného mesta Severného Macedónska. Incident sa odohral po polnoci z pondelka na utorok na diaľnici asi 40 kilometrov od bulharskej Sofie. Autobus z dosiaľ neznámych príčin havaroval a začal horieť, informovala agentúra Reuters. Podľa bulharských úradov vozidlo zrejme narazilo do diaľničnej bariéry. Nie je jasné, či sa vznietilo predtým, alebo až po tom.

Severomacedónsky premiér Zoran Zaev pre štátnu tlačovú agentúru MIA povedal, že hovoril s jedným z preživších.

"Povedal mi, že spali v autobuse, keď bolo počuť hlasnú explóziu. Podarilo sa im rozbiť jedno z okien a zachránili niekoľko ľudí," uviedol Zaev.

Bulharský dočasný minister vnútra Bojko Raškov povedal, že telá vnútri autobusu boli "spálené na popol".