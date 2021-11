Austrálski meteorológovia opäť pozorujú fenomén La Niňa: Môže viesť k výrazným zmenám počasia v rôznych častiach sveta

Austrálski meteorológovia uviedli, že druhý rok po sebe pozorujú výkyv chladného počasia, známy ako La Niňa.

Ako informuje spravodajský web BBC, znamená to, že na lokálnej úrovni bude vyššie riziko záplav a cyklónov.



La Niňa je chladnejší náprotivok teplejšieho fenoménu El Niňo. Tento jav sa vyskytuje vtedy, keď rovníkové pasáty zosilnejú, menia povrchové prúdy oceánu a spôsobujú ochladenie hlbokej vody.



V Austrálii La Niňa zvyšuje pravdepodobnosť chladnejších denných teplôt, čím sa znižuje riziko horúčav a požiarov. Má však tendenciu vytvárať vlhkejšie podmienky a môže zvýšiť frekvenciu tropických cyklónov. „Klimatické modely naznačujú, že táto La Niňa bude mať krátke trvanie a pretrvá do neskorého leta na južnej pologuli alebo začiatku jesene 2022,“ uviedli v utorok austrálski meteorológovia.



La Niňa však môže viesť k výrazným zmenám počasia v rôznych častiach sveta. V Spojenom kráľovstve a severnej Európe môže veľmi silná La Niňa spôsobiť veľmi vlhkú zimu.



Svetová meteorologická organizácia (WMO) ešte nevyhlásila jej výskyt, no varovala, že sa môže znovu objaviť. Americký Národný úrad pre oceán a atmosféru však už vydal varovanie, že na severnej pologuli sa bude La Niňa vyskytovať počas zimy až do skorej jari.