Krajiny EÚ riešia platnosť covid pasov: Tretia dávka ako podmienka!

Krajiny Európskej únie chcú do spoločného covidového certifikátu zahrnúť nutnosť preočkovania treťou dávkou vakcíny, ktorú časť štátov už začala svojim obyvateľom ponúkať.

Únijní ministri pre európske záležitosti v utorok v rámci debaty o ďalšom šírení nákazy hovoria okrem iného o tom, ako dlho má platiť očkovanie bez posilňujúcej dávky. Členské štáty zatiaľ nemajú jednotný názor a Európska komisia sa chystá ešte tento týždeň predložiť návrh opierajúci sa o pohľad únijných expertov. Takzvané covidové pasy umožňujú od leta cestovať bez väčších obmedzení po európskych a ďalších krajinách ľuďom, ktorí sú očkovaní, prekonali covid-19 alebo majú negatívny test. Štáty sa zhodujú, že zavedenie spoločných digitálnych osvedčení bolo veľkým prínosom pre voľný pohyb ľudí či pre firmy podnikajúce v cestovnom ruchu a zasiahnuté pandemickými obmedzeniami.

Niektoré únijné štáty začínajú s odvolaním sa na údaje epidemiológov volať po obmedzení platnosti pôvodného očkovania v únijných certifikátoch. Napríklad grécky premiér Kyriakos Mitsotakis minulý týždeň navrhol obmedziť dobu, po ktorej bude očkovanie považované za dostatočnú ochranu, na pol roka. Vyžadovať posilňujúcu dávku chce aj Rakúsko či niektoré ďalšie krajiny. "Potrebujeme jednotný prístup k otázke, za ako dlho budú ľudia potrebovať posilňujúcu dávku. To nemôže mať inak Luxembursko ako Grécko, Nemecko ako Francúzsko, to by bolo úplne proti záujmom obyvateľov EÚ," vyhlásil pred rokovaním luxemburský minister zahraničia Jean Asselborn.

Jeho kolegovia z ďalších únijných štátov sa väčšinou zhodovali, že únia by ďalšiu dávku vakcíny do podmienok certifikátu zahrnúť mala, o konkrétnom obmedzení platnosti očkovania však hovoriť nechceli. Eurokomisárka pre zdravotníctvo Stella Kyriakidis v pondelok vyhlásila, že exekutíva Únie predstaví návrh úpravy fungovania certifikátov do konca tohto týždňa. Podľa únijných činiteľov však môže byť ťažké zladiť postoje jednotlivých krajín, ktoré majú v otázkach zdravotnej politiky rozhodujúce právomoci. Medzi štátmi dvadsaťsedmičky sú totiž zásadné rozdiely v podiele naočkovaných obyvateľov - zatiaľ čo Portugalsko má cez 80 percent plne očkovaných a mnoho zvlášť západoeurópskych krajín prekračuje 70 percent, najmä juhovýchod EÚ zaostáva, pričom v poslednom Bulharsku má potrebné dávky vakcíny necelá štvrtina obyvateľov.