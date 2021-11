Dievčatko († 7) prepustili lekári z nemocnice s tým, že má len migrénu: Záhadná smrť!

Bolesť, akú by nemal prežiť žiaden rodič! Žena prišla o malú dcérku za záhadných okolností.

Škótka Tracey Mckie prišla o to najvzácnejšie, čo v živote mala. Jej dieťa predčasne odišlo z toho sveta. Nešťastnej matke zostal v srdci obrovský žiaľ a hlavu má plnú nezodpovedaných otázok.

Malá Theia († 7) sa začala sťažovať na neznesiteľnú bolesť hlavy, nikomu by ani nenapadlo, že na pohľad bežný problém sa jej stane osudným. Ako informuje britský denník The Sun, pacientku previezli do nemocnice, kde lekári skonštatovali, že má iba migrénu, preto ju po krátkom pozorovaní na druhý deň prepustili domov. Vystrašení rodičia však spozorovali, že po návrate domov sa jej stav začal rapídne zhoršovať. Matka priblížila, že malá princezná sa zvíjala a kričala od bolesti vždy, keď zbadala svetlo. "Moje dievčatko je v agónii, som úplne bezradná," posťažovala sa zúfalá mama na Facebooku, vtedy ešte nevedela, aká hrôza bude nasledovať.

Theia na druhý deň zomrela. Čo bolo príčinou smrti ešte nie je známe, viac svetla do prípadu by mali vniesť výsledky pitvy. Nemocnica nateraz odmietla tragický prípad komentovať.