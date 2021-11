Medzinárodné ceny Emmy sú rozdané: Zabodoval komediálny seriál aj dráma, prvýkrát putuje aj do tejto krajiny

Laureátmi hlavných ocenení Medzinárodných cien Emmy sa v pondelok stal francúzsky komediálny seriál Call My Agent (Dix pour cent) a izraelský špionážny dramatický seriál Teherán.

Ocenenia im udelili na ceremónii, ktorá sa konala v pondelok večer miestneho času v New Yorku, informoval online magazín Deadline Hollywood.

Viacero ďalších ocenení poputovalo do Británie: v kategórii najlepší herec sa stal laureátom David Tennant (za ústrednú úlohu v kriminálnom miniseriáli Des), ocenenie najlepšej herečky si odniesla Hayley Squiresová (za úlohu v dramatickom miniseriáli Adult Material) a cenu za najlepšiu show "bez scenára" získala britská spevácka súťaž The Maksed Singer.

Ocenenie za najlepší film/miniseriál získal nórsky výpravný seriál Cesta za oceán (Atlantic Crossing). V kategórii dokument zvíťazil thajský film Hope Frozen: A Quest to Live Twice. Magazín Deadline Hollywood v tejto súvislosti dodáva, že išlo o vôbec prvú Medzinárodnú cenu Emmy, ktorá poputovala do Thajska.

"Sme nadšení, že sa nám na ceremónii v New Yorku podarilo opäť fyzicky zhromaždiť globálnu televíznu komunitu na oslavu tých najlepších televíznych programov z celého sveta," uviedol Bruce Paisner, výkonný riaditeľ Medzinárodnej akadémie televíznych umení a vied.

Ďalej poukázal na rozmanitosť laureátov tohoročných ocenení, vrátane tej geografickej. Podľa jeho slov sa tak opätovne potvrdilo, že dobré príbehy a herecké výkony majú "univerzálnu silu".

Slávnostné odovzdávanie cien 49. ročníka Medzinárodných Emmy sa konalo v hlavnej sále budovy Casa Cipriani na Manhattane. Galavečer moderovala herečka a komička Yvonne Orjiová.

Kým tradičné ceny Emmy, ktorými sa každoročne oceňujú najlepšie televízne produkcie amerických tvorcov, udeľujú od roku 1949, ich mladší "súrodenec", Medzinárodné ceny Emmy putujú k laureátom z celého sveta od roku 1969.