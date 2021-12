Zamilovaná žena si nechala vytetovať meno priateľa na šialené miesto: Rozhodnutie trpko oľutovala už o pár dní

Bolestivá chyba. Mladá žena bola presvedčená, že našla toho pravého. Vymyslela si spôsob, ako mu ukázať svoju lásku, no už o týždeň neskôr to poriadne oľutovala.

Dvadsaťpäťročná Kazumi si totiž nechala vytetovať meno svojho vtedajšieho priateľa na vnútornú stranu pery. "Tetovanie som si dala spraviť asi mesiac pred naším ročným výročím," povedala modelka z OnlyFans pre Mirror. Krátko na to prišiel šok. Muž ju vyhodil z bytu so slovami, že ju už nemiluje. Akoby toho nebolo dosť, prišla ďalšia rana. "Môj priateľ bol veľmi prekvapený z tetovania. Bohužiaľ, asi o týždeň neskôr mi poslal správu, v ktorej sa priznal, že spal so svojou kolegyňou," dodala Kazumi, ktorá po tomto odhalení zúrila.

Cítila sa zradená a podvedená. "Najhoršie bolo, že sme mali otvorený vzťah, takže som nemala problém s tým, že spal s inými ženami, ale s tým, že mi to nepovedal skôr." Expriateľ ju pritom uisťoval, že chce monogamný vzťah. Kazumi tak ostala bolestivá spomienka na muža, ktorý ju zradil.

Navonok vyzerali s bývalým ako dokonalý pár, no modelka priznala, že mali veľmi búrlivý vzťah. Napriek tomu mu chcela dokázať svoju lásku veľkým gestom. Najskôr uvažovala, že si nechá vytetovať jeho hviezdne znamenie alebo iniciálky. Nezdalo sa jej to dosť a preto si napokon zvolila celé meno. Chcela, aby vedel, aká mu je oddaná. Tetovanie trochu ľutovala už pri jeho vytváraní.

Priatelia ju v rozhodnutí podporili a zdalo sa im to ako dobrý nápad. Ex však nezdieľal ich nadšenie. Keď mu ukázala tetovanie, začal zrazu dlhšie pracovať a vyhýbal sa jej telefonátom. V priebehu pár dní ju vyhodil a priznal sa k nevere. Od ich rozchodu uplynuli už tri roky. Kazumi teraz zvažuje, že tetovanie v ústach zmení na niečo iné. "Je to už niekoľko rokov a bohužiaľ to veľmi nevybledlo. Možno to zmením na slovo toaleta, svojím spôsobom je to oveľa elegantnejšie a menej hlúpe," dodala na záver.