Slečny, takúto pozvánku na rande ste ešte nedostali! Neuveríte, čím chlapík prekvapil svoju vyvolenú

Muž si vyslúžil chválu celého internetu po tom, čo svojej vyvolenej poslal vtipný dotazník, ktorý mala slečna vyplniť pred a aj po rande.

Ako informuje portál The Sun, Katrina, ktorá vystupuje na TikToku pod menom maytheeleven, zverejnila video, ktoré si prezrelo viac ako šesť miliónov ľudí. "Kamarát ma nedávno pozval na rande, a keď som súhlasila, poslal mi dotazník," nadšene tvrdí Katrina. Vo videu potom ukáže spomínaný dotazník, ktorý pre ňu vytvoril dotyčný Graham. Ten výsledok dotazníka použil na to, aby pre nich mohol vymyslieť ideálne rande.

V dotazníku píše: “Súhlasili ste, že pôjdete na rande s Grahamom, gratulujem!“ Mladík vo formulári ponúkol množstvo rôznych štýlov rande. Od večere a filmu, cez túru pod holým nebom až po deň strávený na pláži so zmrzlinou. Katrina si teda mohla vybrať tú možnosť, ktorá sa jej najviac páči. Dokonca sa spýtal, kedy by Katrina chcela rande uskutočniť a ponúkol aj políčko „iné“ pre návrhy alternatívneho dátumu.

Ďalej dotazník obsahoval zoznam jedál, na ktorých by si na rande Katrina chcela pochutnať. Musela priznať, že označila všetky možnosti, pretože nie je vyberavá. Potom jej bola ponúknutá stupnica od jednej do päť podľa toho, ako by malo byť rande vymyslené. Katrina si vybrala každodenné, bežné oblečenie. "Ocenila som túto možnosť. Som si istá, že by sa ukázal v obleku a v kravate, keby som si to bola vybrala." Graham dokonca informoval svoju vyvolenú, že nemá auto. Rovnako sa aj spýtal, či má nejaké ďalšie informácie, ktoré by mal vedieť pred začiatkom rande.

„Naše rande bolo naozaj krásne,“ opísala Katrina ich prvé stretnutie. Tam to však neskočilo! Na Katrinino prekvapenie jej po stretnutí Graham poslal záverečný formulár, v ktorom stálo: „Ako by ste ohodnotili Grahamov výkon na stupnici od trápny po okúzľujúci?“ Otázky v tomto výstupnom formulári sú rovnako zábavné, ako v tom prvom. V dotazníku Katrinu požiadal, aby zaškrtla všetky vedľajšie účinky, ktoré cítila od skončenia stretnutia. Spomenul napr. nevoľnosť, pálenie záhy, bolesť nôh, strata čuchu či chuti. Formulár tak vtipne pripomína akýsi lekársky dokument. Katrina tiež mohla zanechať pár slov na záver, ktoré by opisovali ich rande a boli by vhodné napríklad do piesne.

Reakcie používateľov TikToku boli veľmi pozitívne. “Chlapík možno nemá auto, ale vie ako na to!“ Iný používateľ poznamenal: “Ak nedostanem takýto formulár od nasledujúceho nápadníka, ani ho nechcem.“ Všetci Grahama v komentároch chválili: “Graham teraz nastavuje novú úroveň a moji milí, je vysoká." Formulár musel na Katrinu naozaj zapôsobiť, pretože párik stále šťastne randí. Graham dokonca zdieľal svoj formulár po tom, čo bol zaplavený správami od ľudí, ktorí ho od neho žiadali.