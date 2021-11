Mladá žena išla domov z práce, zrazu si všimla niečo čudné: Odporné, čo od nej chcel neznámy!

Mladá žena išla z práce v bare nadránom domov. Stalker ju prenasledoval až domov a ponúkol jej 100 libier za sex.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Ako informuje portál Daily Mirror, 25-ročná Reanna Burns pracuje na čiastočný úväzok v klube v britskom Sussexe. Po každej pracovnej zmene chodí sama domov. Cesta jej trvá peši asi 10 minút. V sobotu nadránom skončila službu VIP hostesky, keď si všimla, že ju nejaký muž prenasledoval. Mladík jej ponúkol peniaze výmenou za sex.

O tom, čo sa stalo, bližšie povedala: „Odišla som z klubu okolo 2:30 a keď skončím, vždy je v meste ešte veľa opitých ľudí. Niekoľko chlapov sa pri mne zastavilo a pýtalo si moje číslo, ale ja som ich ignorovala a kráčala ďalej. Z ničoho nič som dostala pocit, že ma niekto sleduje. Obzerala som sa, keď sa mi tento útočník prihovoril.

Prišiel ku mne a ponúkal mi 100 libier za sex. Neprestal, až kým som ho nekonfrontovala. Všimol si, že ho natáčam na mobil, tak sa začal vyhovárať, že len žartoval. Potom odišiel. Po zvyšok cesty som bola vydesená.“ Reanna muža opísala ako tridsiatnika v tmavom oblečení. Na políciu prípad nenahlásila, pretože sa obáva, že by sa aj tak nič nedialo.

„Cítila som sa ponížená a bezcenná. Ak Vám niekto ponúkne peniaze za sex, vzbudí to vo vás predstavu, že ste len sexuálny objekt,“ spomína si na incident mladá žena. Reanna priznáva, že takého otravovanie pozná, a stáva sa jej to veľmi často, keď ide v noci domov z práce.

Tento zážitok ju však vyľakal zo všetkých najviac a inšpiroval ju k zverejneniu tohto incidentu na sociálnych sieťach. Jej príbeh ľudí zaujal, a video videlo viac ako 250 000 ľudí. Niektoré reakcie na video však Reannu rozzúrili. „Veľa komentárov bolo pozitívnych, no väčšina z nich je negatívna. Ľudia obviňujú mňa za to, čo sa stalo. Je ťažké čítať to. Celý víkend som rozmýšľala a sama seba som sa pýtala, či to naozaj nie je moja chyba.“

Ľudia mladej hosteske vyčítajú, a radia, že sa treba obliekať slušnejšie, menej vyzývavo. Reanna si však trvá na svojom: „Nedovolím, aby mi správanie sa mužov zabránilo pracovať.“ Hosteska chce zvýšiť povedomie o tejto smutnej stránke života žien, ktoré chodia domov neskoro v noci.